Silla cierra su piscina para remodelar los vestuarios

La piscina cubierta de Silla permanecerá cerrada al menos los próximos cuatro meses tras comunicar que se iniciará durante el mes de julio las obras de remodelación, adecuación y cambio de los vestuarios de la piscina cubierta municipal.

Se trata de un proyecto importante que supone un a inversión de de 330.000 euros y que cuentan con un plazo de ejecución de cuatro meses desde su inicio, por lo que la recepción de las mismas, serán si todo va según lo previsto el próximo mes de noviembre, cuando se procederá a su apertura.

«Con esta intervención tan demandada por los usuarios de la piscina cubierta continuamos avanzando con el objetivo para convertir la infraestructura en una instalación de primer nivel», afirman desde el Ayuntamiento de Silla..

Críticas del PP

Esta publicación por parte del Ayuntamiento de Silla ha sido criticada desde el Partido Popular, pues asegura que el consistorio ha mentido sobre e la causa del cierre de la piscina municipal cubierta. «En el Pleno el alcalde dijo que La piscina se cierra en Julio por el cese de la concesionaria, porque las obras de los vestuarios no están licitadas y la piscina no s se volverá abrir hasta le 1 de diciembre», señalan desde el PP.

Así, en el Pleno, ante la pregunta del portavoz popular Nacho Ventura de por qué no se había mantenido la piscina cubierta abierta en julio si aún no comenzaban la sobras, el alcalde Vicente Zaragoza respondió que el 30 de junio se acababa el contrato con la concesionaria y por tanto no podían hacer actividades hasta que no se sacara de nuevo a concurso la contratación del servicio.