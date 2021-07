Catarroja celebra el festival de música Sifasol amb quatre actuacions

El Festival Musical Sifasol de Catarroja arriba a la seua novena edició després del dur colp que va significar el seu ajornament l’any passat. La regidoria de Cultura ha apostat per la recuperació del format de música a l’aire lliure, donant un nou impuls a la cultura segura, amb un cartell molt destacat per a refrescar les primeres nits de l’estiu. La IX edició del Sifasol es realitzarà del 6 al 9 de juliol a les 22,30 hores i amb l’obligatorietat de realitzar una reserva prèvia d’entrades per a poder accedir.

Per a l’edició de 2021, que començarà el dia 6 de juliol a les 22,30 hores, serà Pep Gimeno el Botifarra l’encarregat d’obrir el certamen. El 7 de juliol serà el torn de Nacho Mañó i Gisela Renes que oferiran els seus temes amb influències jazz i bossa nova. La jornada del 8 de juliol serà el torn de Marala, un grup d’arrels tradicionals amb una mirada jove. Tancarà el Sifasol el divendres 9, David Pastor Film Sessions, del quartet que lidera el trompetista.