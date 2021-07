L’Ajuntament de Foios ja ha iniciat el camí per a definir les bases per a la seua Agenda 2030. En aquest sentit, Amparo Pérez, regidora de Medi Ambient, recorda que «el procés es realitza amb la participació de la ciutadania i de tots els agents públics i privats vinculats a Foios. Junts acordaran durant els pròxims mesos com assolir els ODS actuant sobre el territori que habiten, sobre el medi ambient i sobre les qüestions socials, econòmiques, i de la governança i participació».

El procés es farà en tres fases. En la primera s’analitzarà la situació de partida del municipi i conclourà amb un diagnòstic, gràcies al qual s’identifiquen els recursos i eines amb els quals compta el municipi, les seues possibilitats de desenvolupament i les seues aspiracions.

A la segona fase es discutiran les necessitats i barreres que dificulten aconseguir les aspiracions identificades, la qual cosa revelarà les línies d’acció a adoptar. I finalment s’acordarà un programa amb prioritats per tal d’aconseguir les metes que ens marquem en el camí de Foios cap als ODS.

«Aquests plans suposen una eina de caràcter estratègic local que descriuen les línies d’actuació del municipi, amb la finalitat d’incorporar els objectius establerts per l’Agenda 2030 i les prioritats futures respecte a obres i serveis», afirma l’alcalde de Foios Sergi Ruiz, qui destaca que «així, s’avançarà en el disseny de municipis més habitables, justos, inclusius, saludables, intel·ligents i sostenibles».

En 2015, l’ONU va aprovar l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, un pla que permet fer front als reptes socials, econòmics i mediambientals de la globalització, posant en el centre a les persones, el planeta, la prosperitat i la pau, sota el lema de «no deixar a ningú enrere». L’Agenda 2030 compta amb 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) als quals s’ha d’aspirar i als quals els municipis tenen molt que aportar.