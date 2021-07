Meliana destina 47.617 euros a una nova connexió a la depuradora d’Alboraia

L’Ajuntament de Meliana està executant una nova actuació de millora en la xarxa de sanejament que consisteix en una nova connexió a la canonada de l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) d’Alboraia, que transcorre per davall de l’antiga via Xurra (carril bici) a l’alçada del carrer Furs. Es tracta d’una inversió de 47.617 euros dins del pla d’inversions de la Diputació 2021-2021 adjudicada a Global Omnium, l’empresa encarregada del manteniment de la xarxa de sanejament del poble.

Com explica la regidora de Medi Ambient, Rosa Peris, «es tracta d’una de les inversions previstes dins del pla per al compliment dels objectius de sostenibilitat (ODS)». «Amb aquesta actuació, es reforça l’eficiència de la xarxa de sanejament a la franja est del municipi, justament la zona que rep les aigües residuals del conjunt del poble, i per on transcorre el col·lector principal cap a la depuradora d’Alboraia», afegeix.

És en aquesta zona on s’han concentrat les últimes actuacions, com la connexió realitzada l’any passat a la confluència del carrer Mestre Serrano i, al 2016, la canalització del carrer Calvari i l’estació de bombeig ubicada al poliesportiu municipal. En aquestes tres actuacions s’han invertit uns 350.000 euros.

Respecte de la xarxa de sanejament, «l’estació de bombeig, és una instal·lació necessària per a escometre el pròxim repte, la xarxa del nucli de Roca», avança la regidora que treballant ja amb l’EPSAR i el Consell.