La gestora de Manises cierra el centro de especialidades de Mislata julio y agosto

El centro de especialidades de Mislata es uno de los tres de estas características dentro del Departamento de Salud de Manises. La instalación del viejo complejo militar atiende a la ciudadanía de la localidad de Mislata y al resto de poblaciones urbanas ubicadas en el área. Cuenta con 21 especialidades, además de servicios de diagnóstico por imagen con radiología convencional, y presta más de 60.000 atenciones al año.

Así, usuarios y pacientes que tenían una cita programada en alguna de las especialidades del centro de Mislata para este mes han ido recibido una comunicación, ya sea vía telefónica o a través de un SMS, en la que se les informaba de que su visita cambiaba de ubicación. Concretamente al centro de especialidades de Aldaia o al departamento de consultas externas del Hospital de Manises, según la materia o la disponibilidad.

Una de esas usuarias afectadas, vecina de Mislata, explica que tenía este miércoles consulta con el oftalmólogo para su hijo en el Hospital Militar, pero los derivaron a Manises. Además, para la semana que viene, su madre tenía programada cita con el servicio de cardiología, también en Mislata, pero su visita ha pasado al centro de especialidades de Aldaia. «En ninguna de las dos comunicaciones se especifica el motivo del cambio, solo dónde tenemos que ir», explica.

Por su parte, fuentes oficiales de la concesionaria del área de salud aseguran que la derivación temporal de pacientes del centro de Mislata al Hospital de Manises «para garantizar su asistencia sanitaria», responde «a las instrucciones de la conselleria recogidas en el plan de asistencia sanitaria para el verano de 2021». Según añaden, «este traslado de consultas además, nos permite dar prioridad la vacunación a la población, donde hemos añadido seis profesionales de enfermería».

Desde la gestora sanitaria descartan que esta medida cause más presión asistencial en las otras dos áreas especializadas sino que «lo que más repercute es el elevado incremento de la incidencia acumulada, que implica mayor presión asistencial en Atención Primaria (más PCRs, más seguimiento de contagios y contactos, más trabajo de rastreo), coincidiendo con la época estival y la confluencia de esta situación con el periodo vacacional». En este sentido, la concesionaria remarca «la realidad de una escasez de personal asistencial (tanto médico como de enfermería) a nivel nacional, a la que no escapan otros departamentos de la C. Valenciana y por lógica, tampoco el departamento de Manises».

Ahorrarse el coste de susticiones

Por contra, fuentes sindicales apuntan que «las verdaderas razones» para la clausura es «ahorrarse el coste» de las sustituciones del personal y «poder redistribuirlo por los otros dos centros especializados». En este sentido, detallan que Manises ha acogido una parte del personal de enfermería y administrativo de Mislata, mientras que los especialistas han sido trasladados principalmente a Aldaia.

Desde UGT aseguran que a los empleados se les comunicó el traslado un día antes de manera verbal, mientras que algunos pacientes han acudido al centro de Mislata para su cita al no enterarse del traslado del servicio. Las quejas de los usuarios por el cierre de la instalación mislatera han comenzado a llegar a Manises .

Cabe recordar que la conselleria sigue sin nombrar al comisionado encargado de fiscalizar la gestión de la concesionaria, tras la jubilación del último responsable hace más de siete meses.

Sin tratamiento en la especialidad de reumatología

Pacientes del servicio de reumatología del Hospital de Manises se quedaron el pasado martes sin su gotero mensual de tratamiento. Según ha podido saber este diario, el centro hospitalario no pudo prestar la atención después de que una parte del personal facultativo que atiende el servicio esté ya disfrutando de las vacaciones estivales, mientras que profesionales que siguen trabajando estaban en período de cuarentena. De este modo, los pacientes tuvieron que marcharse a sus domicilios a la espera de que les den una nueva cita para recibir el tratamiento.