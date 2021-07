Municipios de l'Horta afectados por el nuevo toque de queda

Tal como ha explicado el president de la Generalitat, Ximo Puig, en rueda de prensa junto a la consellera de Sanidad, Ana Barceló, se trataría de un toque de queda selectivo por municipios, con imitación de la movilidad nocturna de una a seis de la mañana, para aquellas localidades con alta incidencia. En concreto, estarían afectados una cuarentena de municipios valencianos, 25 de ellos de la comarca de l'Horta, al presentar una incidencia acumulada los últimos 14 días de más de 250 casos por cada cien mil habitantes, lo que supone estar en riesgo extremo.

Con los últimos datos ofrecidos por la conselleria de Sanitat el pasado martes, 25 localidades de l'Horta se encuentran en riesgo extremo: Alaquàs (292), Albuixech (457), Alboraia (489), Alcàsser (424), Aldaia (295), Almàssera (618), Benetússer (317), Beniparell (625), Burjassot (310), Catarroja (310), Godella (472), Manises (390), Massanassa (287), Meliana (273), Mislata (304), Paiporta (392), Paterna (292), Picassent (268), El Puig (286), Quart (351), Rocafort (382), Silla (346), Tavernes (379), Vinalesa (410) y Xirivella (281).

Sobre los 40 municipios que se verían afectados, Puig ha precisado que esta tarde se acabará de diseñar el documento que presentará este viernes la Conselleria de Sanidad al TSJCV, en base a criterios "objetivos y revisables" como la incidencia o la tasa de positividad. "Hasta que no lo avale no se hará público porque no tendría ningún sentido", ha remarcado el president, aunque "ya sabemos dónde se concentró la repercusión de la segunda ola".