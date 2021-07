Una any més, El Club Alaquàs Caiac Polo continua portant el nom d’Alaquàs a les competicions més destacades d’aquesta modalitat esportiva, tant a nivell nacional com europeu. L’equip femení, dirigit per l’entrenadora Nuria Cañas, ha aconseguit classificar-se al campionat d’Europa després d’haver-hi obtingut la segona posició en la primera divisió femenina de la Lliga Espanyola de la modalitat de Caiac Polo.

Així doncs, l’equip femení lluitarà entre els millors equips europeus a finals de setembre a la ciutat alemanya de Duisburg amb un clar objectiu: deixar petjada del gran treball que han realitzat durant tota la temporada.

Aquest és el segon any consecutiu que aquest equip aconsegueix classificar-se per al campionat Europeu, un fet complicat però assolit com a conseqüència d’un a temporada de gran esforç, treball i entrenament constant.

D’altra banda, l’equip de la categoria sub21 ha finalitzat la seua lliga amb la segona posició en el campionat d’Espanya. Es tracta d’un equip relativament nou digirit per Sergio Cubillo i Iván Hoyo que, un any ple de ganes, il·lusió i una àrdua lluita per obtenir les primeres posicions a la classificació els ha dut a ser els subcampions d’Espanya.