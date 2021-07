Mislata reclama a Sanitat la reapertura inmediata del centro de especialidades

Desde primera hora de la mañana, el alcalde de Mislata, Carlos F. Bielsa, mantuvo conversaciones con la conselleria de Sanidad para evitar el cierre del centro de especialidades en época estival, con la esperanza de que la concesionaria recule en la decisión adoptada, en los próximos días. El mandatario socialista mostró su «absoluta disconformidad» con la medida de la gestora, así como con la conselleria de Sanidad, que avala, según la propia concesionaria, el cierre del centro. «Exigimos la revocación inmediata de la medida por los grandes agravios que supone para la ciudadanía de Mislata. Bajo ningún concepto el Ayuntamiento de Mislata puede tolerar que la concesión privada cierre el centro de especialidades de Mislata para trasladar las consultas y redistribuir los medios a otros centros», afirma Bielsa.

Por su parte, fuentes oficiales de Sanitat explicaron a este diario que se está en permanente contacto con la gestora, «al igual que con cualquier otra área de salud de la conselleria». En este sentido, aseguraron que el centro de especialidades «no está cerrado» y que hay «especialidades que se mantienen como la unidad de rehabilitación locomotora y traumatología, ginecología, maxilofacial, endocrinología y oftalmología». Las mismas fuentes no pudieron precisar si estas especialidades seguían activas desde el uno de julio, fecha anunciada para el cierre, o si se reactivaban tras la noticia de este diario y las reclamaciones del alcalde desde primera hora. «Se mantienen conversaciones con ellos y se ha pedido un esfuerzo a la gestora», puntualizaron.

Lo bien cierto es que en el centro de especialidades, ayer, no había actividad, los accesos a las plantas estaban cerrados, las garitas de información tapadas y un cartel anunciaba que las consultas externas se trasladaban a Aldaia y Manises, julio y agosto.

Nofuentes pedirá explicaciones

Por su parte, Bartolome Nofuentes, presidente del Consejo de Salud del Departamento de Salud de Manises, calificó «de poco razonable la reducción o clausura de servicios sanitarios, ya sea en invierno o en verano». El también concejal de Quart anunció que pedirá explicaciones a la concesionaria en el próxima reunión del consejo de salud.

Los centros especializados de la comarca apenas sufrirán recortes significativos

La comarca apenas registrará recortes

En Torrent, el centro de especialidades, que da servicio a municipios como Picanya o Paiporta también, no sufrirá recortes significativos diferentes a a otros años. De hecho, la aminoración del servicio se limita a las tardes de agosto. En Burjassot, que presta asistencia a ciudades como Paterna, se mantiene el servicio de años anteriores en verano: cierre por las tardes pero permanecen las urgencias y no se deriva a otro centro. En Aldaia no temen que el cierre de Mislata suponga una masificación de su centro de especialidades ya que, desde hace años, el consistorio denuncia que está infrautilizado, al haber desplazado parte de las consultas al Hospital de Manises y haber sacado del departamento a otros pueblos como Alaquàs. En el Ayuntamiento de Aldaia indican además que, desde el traslado de la oficina de la Seguridad Social, se ha ganado ese espacio para asistencia sanitaria. Informa: Laura Sena