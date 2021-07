Cinema i circ en «Cultura a la fresca» de Paiporta

Paiporta ha programat per aquest cap de setmana la segona cita amb la programació de ‘Cultura a la fresca’, la proposta cultural i d’esdeveniments d’oci que la Regidoria de Cultura ofereix a tota la població paiportina per passar de forma lúdica i amb propostes culturals per a tots els públics aquests mesos d’estiu.

La programació de ‘Cultura a la fresca’ continua aquest cap de setmana amb la proposta familiar de circ «Antipasti» (dissabte, 10 de juliol, a les 19.30 hores, als jardins del Museu de la Rajoleria.

Anit el públic va gaudir de la comèdia espanyola «Te quiero imbécil», a la plaça 3 d’abril. Els dos espais que acullen les activitats de ‘Cultura a la Fresca’ tenen un aforament limitat i control d’accés. A més, l’accés al recinte es fa amb l’ajuda de personal al càrrec. Aquestes dues ubicacions compleixen amb totes les mesures de seguretat i garanties sanitàries, seguint la normativa anticovid en vigor.

Éxit en el primer cap de setmana

‘Cultura a la fresca’ s’ha estrenat amb èxit de públic i convocatòria, amb l’objectiu d’anar fidelitzant i ampliant el nombre d’assistents, dins dels límits d’aforament. El passat cada cap de setmana, en l’apartat de cinema, la plaça 3 d’abril acollia la projecció de la pel·licula «Spiderman: lejos de casa», una proposta per a públic familiar amb un dels superherois més aclamats dels còmics de Marvel portat a la pantalla gran. Dissabte era el torn de l’humor, als jardins del Museu de la Rajoleria, amb els monòlegs d’Óscar Tramoyeres i Piter Pardo.