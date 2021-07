Paiporta acull aquesta setmana al jardí del Xalet de Català una nova edició de «Barranc de contes», una iniciativa coordinada per Carles Cano basada en la programació de narradors i narradores dirigits a un públic adult amb temàtiques variades que compten amb las paricipació de diversos narradors orals d’arreu del món i, a més, en diverses llengües.

Així doncs, el proper dimecres 14 de juliol tindrà lloc la primera sessió de contes, «La mujer que no tenía miedo, y otros cuentos de las tribus árabes», que comptarà amb la narració d’Ana Griott. D’altra banda, el dijous 15 de juliol Pablo Albo serà l’encarregat de narrar «Cuentos poco edificantes» y la veu de Coralia Rodríguez posarà fi a aquestes jornades el diverndres 16 de juliol amb «Cuentos negros de Cuba».

Aquest projecte, organitzat per l’Associació Cultural El Barranc des de 2009, busca, a través de la paricipació veïnal, potenciar la narració i l’art de contar històries.

A més, la programació de «Un barranc de contes 2021» incorpora aquest estiu com a novetat la música. Dues de les actuacions del programa d’enguany aniran acompanyades per músics com un element important i imprescindible de la narració.