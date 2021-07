Un compositor de Burjassot presenta la seua obra a Llíria

El compositor burjassotí Manuel Morcillo García presentà en concert dissabte passat per la nit, en l’església de la Sang de Llíria, el projecte «Spanish Dreams» per a clarinet baix i marimba. Es tracta d’una iniciativa en la qual, de la mà de MaBC Dúo, integrat pel marimbista Aarón Cristófol i el clarinetista Daniel Belloví, participen compositors de l’escena valenciana com José Alamá-Gil.

«Spanish Dreams» recrea obra pròpia dels seus responsables juntament amb allò més escollit d’icones de la música espanyola com són Manuel de Falla, Isaac Albéniz y Enrique Granados. Una antologia.