El PP de Paterna, ha guardado un minuto de silencio, en la rotonda de las víctimas del terrorismo, en recuerdo del 24 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco y de todas las víctimas del terrorismo.

"Aquel asesinato, sirvió para desenmascarar a ETA marcando un antes y un después en la historia de la banda terrorista, porque esos días de secuestro hicieron que toda la sociedad española, así como los medios de comunicación, se mantuvieran unidos, mostraran su más absoluto rechazo a esta opresión y dictadura de violencia y solicitaran que se aplicará el estado de derecho", señalan los populares paterneros.

En este sentido, el PP sostiene que el asesinato del concejal y el de otras muchas personas," a manos de los terroristas, han llenado de dolor y recuerdo estos años, pero también de olvido y esto, no se debe permitir. No se debe olvidar, no se deben repetir los mismos actos y por ello, es fundamental que las generaciones más jóvenes, conozcan y no olviden lo ocurrido, ni el dolor que ello ha supuesto a tantas y tantas familias".

Este acto, que fue institucionalizado por el Ayuntamiento de Paterna en el año 2017 gracias a una moción presentada por el Partido Popular, "no ha contado con participación del equipo de gobierno socialista, que debía haber sido el responsable de organizarlo, critican.

Según Maria Villajos, portavoz popular en el Ayuntamiento, "es verdaderamente inaceptable que, no se dedique ni un minuto de silencio en memoria de Miguel Ángel Blanco, con un atentado que marco un antes y un después para la violencia terrorista, pues supuso, pagar con su vida el principio del fin de banda terrorista". Villajos concluye diciendo que “en recuerdo de Miguel Ángel Blanco y de todas las víctimas de la violencia terrorista hemos estado, un año más, honrado su memoria”.