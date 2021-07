La Conselleria de Justicia ha archivado la propuesta de sanción de 400 euros a un estudiante de Xirivella por no llevar mascarilla mientras se comía el bocadillo a las puertas del instituto durante la hora del recreo. La familia del alumno, residentes en Mislata, agradece la conselleria “que haya sido justa con nosotros” ante una “multa bastante injusta”.

Tal como publicó en exclusiva este diario, el incidente se produjo a mediados de diciembre frente al IES Gonzalo Anaya de Xirivella, aunque no fue hasta junio cuando la familia del chico, de 17 años, recibió la notificación en su domicilio. Tal como relató la madre a Levante-EMV, el suceso sucedió el 14 de diciembre, cuando una patrulla de Policía Local se detuvo a las puertas del IES Gonzalo Anaya de Xirivella, donde cursa el chico, para instar al alumnado a que se separara, guardara la distancia y llevara la mascarilla. Según matiza la madre, en el protocolo anticovid diseñado por el centro educativo vigente en aquellas fechas, se permitía la salida a la calle a los alumnos de bachillerato y ciclos formativos durante la hora del recreo. Su hijo, asegura, salió posteriormente del aula tras realizar un examen y empezó a comerse su bocadillo. «Lógicamente no llevaba puesta la mascarilla en la calle porque estaba comiendo. Fue en ese instante cuando la misma patrulla regresó al instituto y pilló a mi hijo”, explicó la familia. Pese a que tenían permiso, se le incoó un expediente de sanción de 400 euros.

Ahora, tras presentar un recurso, la conselleria de Justicia ha archivado el expediente al considerar que los hechos probados “no constituyen una infracción administrativa”. De la resolución del departamento autonómica se desprende que el alumno en cuestión no estaba presente cuando los agentes advirtieron por primera vez al grupo de estudiantes para que guardaran la distancia social y portaran la mascarilla.

La familia del chico señala que “como las injusticias a veces lo son de verdad la multa ha sido archivada…queríamos agradecer a la Conselleria de Justicia que haya sido justa con nosotros”. En cambio, critica que de ayuntamiento, Instituto y Policía Local “no podemos decir lo mismo ya que pensamos que entre ellos se han pasado la pelota de unos a otros, al final lavándose las manos todos”.

En este sentido, la familia afirma que “si hoy no tenemos que pagar esa multa es gracias a nuestro esfuerzo y nuestro empeño a la hora de realizar el recurso, con innumerables argumentos contra algo que creíamos injusto y absurdo y que si había algún culpable no era precisamente nuestro hijo. Gracias a la gente que nos apoyó con sus comentarios en redes y demás, interesándose por nuestro hijo y también a nivel personal”. También da las gracias al AMPA del Instituto Gonzalo Anaya “del que me siento muy orgullosa de pertenecer, aunque después de tantos años velando por los alumnos de mi centro, me ha quedado un sabor agridulce por parte del trato de la dirección, que no del profesorado”.