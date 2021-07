El toque de queda genera «desigualdades» entre pueblos limítrofes

La implantación del toque de queda entre la 1 y las seis de la madrugada en 20 de los 43 pueblos de l’Horta ha generado algunos conflictos entre municipios limítrofes a los que no ha aplicado, de forma desigual la medida, y preocupación en algunas alcaldías. mandatarios y mandatarias de los ayuntamientos consideran que esta «desigualdad» puede provocar problemas a la hora de gestionar la restricción, o desplazar a la población a los núcleos sin limitación horaria.

Uno de los casos más significativo es el que conforman las poblaciones de Alfafar, Benetússer, Llocnou de la Corona, Sedaví y Massanassa, que ya tuvieron que gestionar un cierre perimetral conjunto hace varios meses, por conformar casi una courbación. Aunque inicialmente la Conselleria de Sanitat solo lo estableció para cuatro de ellos, Massanassa pidió ser integrada por la continuidad urbana que tienen los seis pueblos. Ahora, solo tendrán toque de queda Benetússer y Sedaví, mientras que Alfafar, Massanassa y Llocnou quedan libres de esta restricción. En este sentido, algunos alcaldes temem que el botellón o las aglomeraciones se trasladen a los términos sin horario y así lo han hecho llegar a la Mancomunitat de l’Horta Sud.

En la institución, la presidenta Eva Sanz, también afectada por la situación como alcaldesa de Benetússer, indica que se prepara una reunión telemática con todas las alcaldías de la comarca para consensuar medidas y dialogar sobre cómo se está haciendo frente a la nueva situación. Por el momento, alcaldesas y alcaldes coinciden en la necesidad de «intensificar las campañas municipales de información y, a su vez, desde la Mancomunita, para dar visión de unidad comarcal en las redes sociales. Y de forma individual, algunos consistorios de la zona sin toque de queda han aplicado restricciones de aforos en los ámbitos que son su competencia como eventos y la piscina, como el caso de Massanassa. «De nuevo, la conselleria ha aplicado un excel a la hora de establecer la norma y no ha mirado la realidad de los pueblos», se quejan algunos ediles que tendrán que aplicar los operativos de control.

También la situación se da en poblaciones como Catarroja, con toque de queda y Albal, que no lo tiene, aunque ambos municipios tienen calles coincidentes y una población con gran conexión.

En l’Horta Nord, Godella, pese a mantener una incidencia acumulada alta de contagios, (655 este lunes) ha quedado fuera del toque de queda nocturno, que sí tienen poblaciones con las que linda. La alcaldesa Teresa Bueso no ocultó su sorpresa cuando el lunes conoció los pueblos afectados. «Estuvimos muy pendientes de la resolución y cuando me pasaron el DOGV, la verdad es que no me lo podía creer», admite. La mandataria socialista señala que tiene pendiente analizar con la coordinadora del centro de salud el repunte de casos que se está produciendo en el municipio.

Pese a no tener toque de queda, la dirigente socialista informa de que, desde el lunes, mantienen los mensajes distribuidos en los canales oficiales «pidiendo a la ciudadanía un último esfuerzo para que extremen las medidas».

Respecto al toque de queda en poblaciones limítrofes, como Paterna y Burjassot, Bueso relató que ya lo vivieron cuando se confinó a Paterna los fines de semana en febrero. «Hay mucho término colindante con ambos municipios y la Policía Local se coordinará con ellos para vigilar esos puntos comunes», explica.

Cuarenta localidades de la comarca registran ya una incidencia superior a los 250 casos por cada cien mil habitantes, según el último balance de Sanitat.

Las cifras publicadas ayer por la conselleria de Sanitat, correspondientes a fecha 12 de julio, dejan un total de 3.681 positivos por pruebas PCR en los últimos 14 días. La cifra supone 821 casos más que el jueves (8 de julio) y 1.490 más hace justo una semana (5 de julio).

Que la situación comienza a ser grave lo dicen los números. Si en solo siete se han contabilizado 1.490 nuevos positivos, en cinco semanas, la diferencia es de más de 3.000 cuando el 7 de junio los 43 municipios de l’Horta solo registraban 351 casos por PCR.

Paterna es la localidad de la comarca con más positivos , con 348 casos, seguido de Torrent, con 274, Mislata, con 231, Burjassot, con 225, y Alboraia, con 222.

Las malas cifras de contagioslleva aparejada un incremento de la incidencia acumulada. Con los datos actuales, cuarenta localidades superan el riesgo máximo, establecido en 250 casos por cada cien mil habitantes, y solo la mitad tiene toque de queda. Todas las poblaciones afectadas se mueven en una horquilla que va desde la incidencia de 267, 272 y 274 casos de Bonrepòs, Museros y Alfara del Patriarca, respectivamente, a los 1886 de Llocnou de la Corona (con solo dos casos entre sus 120 habitantes) y los 1095 de Beniparrell (21 contagios entre dos mil personas). Entre medias, incidencias de 300, 400, 500 y hasta 800 casos por cien mil habitantes.

Por contra, Emperador (riesgo medio 145) y la Pobla de Farnals (172) y Massalfassar (234), ambas con riesgo, son las que ‘mejores cifras’ presentan actualmente.

A.C. TORRENT