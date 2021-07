Compromís per Paterna ha remitido una solicitud de reunión con la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para que de esta manera la nueva titular de esta cartera pueda conocer de primera mano los motivos por los cuales Paterna rechaza la ampliación del By Pass a su paso por el término municipal de la localidad. “La señora Sánchez tiene que conocer que no hay ningún actor social, económico y político que apoye esta ampliación”, manifiesta el concejal de la formación Carles Martí.

“Nuestros representantes en Madrid ya lo están haciendo desde el primer momento, y tanto Joan Baldoví en el Congreso como Carles Mulet en el Senado están reivindicando la paralización del proyecto inmediatamente por ser contrario a todos los criterios medioambientales que tienen que regir los gobiernos en los tiempos que corren”, indican desde la formación valencianista.

“Cómo sabemos que al anterior ministro Ábalos le importaba poco Paterna, de hecho, presentó el proyecto días después de recibir las mociones del Ayuntamiento de Paterna en contra de la ampliación del By Pass, queremos que la nueva ministra Sánchez nos reciba junto con entidades ecologistas y vecinales, que históricamente han encabezado la lucha frente a la ampliación, para que sea conocedora del porqué de esta oposición frontal al proyecto”, destaca Carles Martí.

“Argumentan fuentes de Compromís per Paterna que la ampliación del bypass por Paterna es una obra desfasada y que, más allá de dar de comer a las grandes constructoras, no hay ningún motivo que beneficie a la ciudadanía la ampliación de esta infraestructura”.

Para concluir el concejal Carles Martí espera que la nueva ministra tenga “unas miras más progresistas y busque alternativas de movilidad más sostenibles y así de esta manera tome en consideración la voluntad de las paterneras y de los paterneros parando el proyecto y tirándolo a la basura de una vez por todas. No podemos permitir que nos quieran llenar el pueblo de polución y de ruido”.

“Invitamos al PSOE de Paterna y al alcalde Sagredo a qué sea partícipe también de esta reunión y, puesto que son del mismo partido, acelere la realización de esta, de no hacerlo tendrá que explicar a sus vecinos y vecinas como es que su partido ahora ya no apoya esta causa y por qué ya no tiene en consideración aquello que los ciudadanos, entidades y asociaciones hace años que reivindican”.