L’alcalde d’Alaquàs, Toni Saura, va rebre l’esportista local Paula Araque Mesquita per felicitar-la de manera personal per haver aconseguit el títol de Campiona d’Espanya Base de Gimnàstica Rítimica en la Categoria Cadet 2007. La recepció va tindre lloc al Castell d’Alaquàs i hi van estar presents la familia de l’esportista, els seus entrenadors i companyes del Club de Gimnàstica de Sedaví.

Saura va lliurar a l’esportista un quadre en record d’aquest homenatge i va donar-li l’enhorabona pels mèrits aconseguits, tant en tota la seua trajectòria esportiva com en aquest últim any tan difícil marcat per la pandèmia.

Paula Araque Municipal Pisuerga de Valladolid on va aconseguir el títol de Campiona d’Espanya Base de Gimnàstica Rítmica en la Categoria Cadet 2007.