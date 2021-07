Los consistorios elogian el comportamiento de la ciudadanía en las piscinas de verano

Los veranos en pandemia son irónicos. El imaginario colectivo concibe el periodo estival como la llegada del descanso y la diversión. Una breve pausa como recompensa a todo un año de trabajo y esfuerzo. Pero en estos dos últimos veranos, la ciudadanía ha tenido que combinar su tiempo de reposo con la responsabilidad, la interacción social pero a metro y medio de distancia. Las tiernas piscinas municipales, parte de nuestra vida desde la infancia hasta la vejez, son uno de los escenarios clave de esta nueva relación con el verano.

Así pues, el coronavirus no ha impedido este año que la mayoría de localidades de l’Horta haya abierto las puertas de sus piscinas para que la población disfrute de la esencia del verano pero, siempre, acompañada de unas restricciones más que necesarias para que la diversión no se acabe antes de tiempo.

De 2.000 a 463 usuarios

Ubicada en pleno corazón del Vedat, la piscina municipal de Torrent efectuó el año pasado uno de los mayores tijeretazos al aforo de las piscinas de l’Horta Sud al pasar de 2.000 a 300. Este año, la cifra ha subido a 463 y ha supuesto un nuevo reto en la organización de las parcelas, paisaje característico desde hace un año de esta piscina. Así pues, Susi Ferrer, concejala de Deportes y Cultura de Torrent, asegura que el aumento de visitas se debe, por una parte, al valor diferencial de la piscina, conocida por su ámplia extensión y sus espacios de entretenimiento, y por otra, gracias a los nuevos hábitos.

Nueva zona verde

No obstante, los esfuerzos de las piscinas municipales de l’Horta para adaptarse a las demandas de la población no se han dirigido exclusivamente al protocolo anticovid. Alaquàs es el ejemplo paradigmático de como el coronaviur no es condición sine qua non de nuevos cambios. Además de estar zonificada, su piscina municipal ha estrenado este verano unas nuevas zonas de sombra ampliadas con la plantación de 30 árboles con el objetivo a largo plazo de «dar un mayor atractivo a las instalaciones a través de una infraestructura verde», según explica Sebastián Ruiz, concejal delegado del área de Desarrollo Sostenible.

Dentro del contexto de pandemia, Fran Evangelista, concejal delegado de Cultura, Turismo, y Deportes, ha delegado el éxito de la piscina a los mismos usuarios, quienes, asegura, han sido «el altavoz que ha hecho aumentar la participación y, por ello, para el equipo de gobierno ha sido una prioridad ponerla a disposición del pueblo».

Se recupera la piscina

Si bien Torrent y Alaquàs contaban con una gran ventaja, la experiencia del verano 2020, la piscina de Massanassa, que no abrió, ha quedado en una posición llena de retos e incertidumbres ante su primer verano con la presencia del coronavirus. Así pues, tras retrasar su habitual apertura al 1 de julio, la piscina del municipio abrió sus puertas a un público mucho más dubitativo. Aunque los usuarios se sienten seguros ante las fuertes medidas, incluso más restrictivas que las establecidas por el Consell, Mara Barberà, coordinadora de Deportes del ayuntamiento, asegura que «la comprensión y obediencia» del público está acompañada de una cierta dificultad a la hora de entender el procedimiento de la reserva online. «Esperaba más participación en la solicitud de citas web. La gente no viene igual que en tiempos prepandemia, a pesar de disfrutar de igual manera de su visita», afirma Barberà.

Solo personas empadronadas

Mientras tanto, los pueblos de l’Horta Nord también han abordado los desafíos de la pandemia en sus piscinas. Las localidades de Burjassot y Paterna son dos de los casos que reflejan una exhaustiva labor de organización para prevenir los posibles perjuicios que puede ocasionar la pandemia.

Sin duda, la localidad de Burjassot ha puesto en marcha el procedimiento más llamativo y controversial, pero que ha tenido un buen recibimiento por parte de su población: el uso de la piscina es exclusivo de las personas empadronadas. Junto con un estricto protocolo de aforo y desinfección, esta restricción ha ocasionado un gran descenso de las aglomeraciones dentro del recinto que, según sus socorristas, facilita su trabajo. «Los usuarios no generan complicaciones graves, recordarles el uso de la mascarilla se ha convertido en una faena más», comenta uno de sus socorristas.

Contundentes medidas

El trabajo de los operarios y operarias de la piscina de Paterna resulta más complicado. Según explica Fernando Marín, punto de información de la piscina, la instalación, renovada en 2018, cuenta con muchos rincones, como una zona de baño libre, jacuzzi o toboganes, que requieren de contundentes medidas de control para garantizar una visita segura. A su vez, Merche Crespo, también operaria, considera que la experiencia gratificante en las instalaciones se materializa en las colas,, un hecho diferenciador respecto al año anterior, cuando la población de Paterna era más reticente.

Resulta, así, innegable reconocer el cambio en el comportamiento de los usuarios y usuarias desde la llegada del coronavirus. Una labor de adaptación que merece ser apreciada y que ha propiciado la vuelta de quienes hace un año veían las piscinas como un lugar de restricciones.