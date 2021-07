La marxa Run Cáncer de Burjassot serà celebrada el diumenge 17 d’octubre, després de ser acordada a la reunió celebrada aquesta setmana al Consistori entre l’alcalde del municipi, Rafa García, la regidora de Sanitat, Isabel Mª Mora y el regidor d’Esports, Manuel Pérez Menero, amb els representants de la «Asociación Española contra el Cáncer-Valencia (AECC)»

Els representants municipals han mostrat el seu suport total a l’associació per a la recuperació i celebració d’aquesta marxa anual, que té com a objectius principals concienciar a la població sobre la importància d’una vida saludable per a previndre el càncer i la unió de la societat per a captar fons en favor de la investigació oncológica. Així doncs, Sergio Moreno, de la Unitat de Sostenibilitat Económica de la localitat, ha afirmat que «Burjassot és un dels municipis que més socis i sòcies aporta a la AECC».

D’altra banda, els responsables de la AECC han exposat la important tasca que duen a terme en matèria de suport a pacients i familiars, tant en atenció psicológica, així com l’atenció social des de ajudes al allotjament durant el periode de tractament del pacient o bé mitjançant la sol·licitut d’ajudes econòmiques.