La UMA elabora una radiografia musical d’Alaquàs

Aquesta iniciativa s’enmarca dins dels actes previs a la celebració del 175 aniversi de l’associació, des de novembre de 2021 fins a novembre de 2022, amb l’objectiu d’apropar-se a la població i donar a conèixer les seues activitats.

Així doncs, l’enquesta és un formulari telemàtic «genèric», individual i anònim que consta d’un conjunt de preguntes entorn al consum musical dels habitants del municipi i el seu coneixement sobre la banda musical de la localitat. Entre totes les qüestions, el formulari pregunta pel carrer de residència de la persona. «Volem saber en quins punts del poble no hi ha música per tal de reubicar les nostres acititats», explica Monzó.

A més, el coronavirus ha incidit en la programació d’actes. El president assegura que amb l’arribada de la pandemia i la necessitat d’aire lliure, han començat a plantejar-se noves localitzacions més enllà de l’Auditori Nou.

D’altra banda, també preocupa la visibilitat de la Unió Musical. «A la gent li agrada la UMA però no s’assabenta de les nostres activitats», afirma Monzó, qui asegura que des de l’associació es treballa per a trobar una forma de difusió més enllà de les xarxes socials.

Eixida al mercadet

Si bé la majoria de respostes provenen de la versió online de l’enquesta, aquesta també s’ha traslladat al carrer. El mercadet d’Alaquàs va comptar recentment amb un punt d’informació de la UMA on la població va poder respondre de forma presencial. «El mercat era un bon lloc per tenir contacte amb eixe grup de gent que no utilitza tant l’internet», diu Monzó.

D’altra banda, recentment la UMA va celebrar una reunió amb el diputat provincial de Cultura, Xavier Rius, on Toni Monzó i David Gómez, autor del llibret del 175 aniversari, van informar al diputat provincial la provisional programació d’actes del 175 aniversari.

L’acte, celebrat a la Diputació Provincial, va comptar amb la presència de l’alcalde d’Alaquàs, Toni Saura, i el regidor de Cultura del municipi, Fran Evangelista.

«Ja hem col·laborat anteriorment amb la Diputació amb la financiació del llibret», comenta Monzó, qui asegura que la resposta per part de Rius ha estat bona i asegura «estar satisfet».