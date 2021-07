"Vacunarse con este calor es insoportable"

Los avisos de riesgo por altas temperaturas no cesan en la Comunitat Valenciana este verano y, con ello, las recomendaciones para proteger a la ciudadanía ante los posibles problemas que esta situación pueda ocasionar. Asimismo, con la llegada de los meses más calurosos del periodo estival, llegan también a los puntos de vacunación de las localidades de l’Horta las primeras complicaciones como consecuencia de las altas temperaturas que se concentran tanto fuera como dentro de los recintos, y que, sin unas condiciones de ventilación óptimas, pueden ocasionar un malestar entre usuarias y usuarios.

Algunas de estas quejas se han producido en la Ciudad Deportiva Viña del Andaluz, recinto donde está teniendo lugar el proceso de vacunación de la población de Paterna. En estas instalaciones se han vivido ciertas situaciones de malestar por parte de los vecinos y vecinas que han acudido para que les administraran la vacuna.

Lipotimias y náuseas

Una de las mujeres que acudió recientemente a su primera cita de vacunación al Pabellón Politdeportivo de Paterna sufrió una lipotímia como consecuencia de las altas temperaturas que se concentran dentro del complejo. «La sensación en el interior es de ahogo porque no hay corriente. Otra chica también tuvo náuseas, no soy el único caso», asegura.

El equipo sanitario del centro de vacunación de Paterna confirma que, efectivamente, durante este último mes el proceso de vacunación se ha visto complicado por los efectos adversos que sufren los los usuarios y usuarias como consecuencia del calor concentrado en el recinto.«A pesar de estar poco más de quince minutos en el interior del pabellón, los pacientes están sufriendo las consecuencias de las altas temperaturas, hay muchas lipotimias y mareos», explica uno de los sanitarios que trabaja en vacunódromo de Paterna.

De este modo, los habitantes que acuden a este recinto reconocen que, vacunarse bajo tales condiciones se vuelve complicado e incluso «insorportable». «Dentro de la instalación no se le puede ganar la batalla al calor», asegura un usuario.

Sin embargo, los usuarios y usuarias no son los únicos en sufrir los efectos adversos de las altas temperaturas de este mes de julio. Asimismo, el personal sanitario comparte las quejas expresadas por la ciudadanía. «Es una situación compleja porque los sanitarios y sanitarias estamos muchas horas dentro del recinto, incluso doblamos los turnos», asegura un sanitario. En este sentido, los profesionales de este punto de vacunación aseguran necesitar una mejora en las condiciones. «A no ser que conselleria ayude a los centros polideportivos, el Ayuntamiento, que yanos ha cecido ventiladores, no puede ayudar mucho más», afirma uno de los sanitarios presentes en el pabellón, quien también asegura que, «con el cubicaje que hay en el pabellón es imposible mantener una buena ventilación».

Vecinos y vecinas que salían del pabellón paternero tras recibir la dosis consideran que la instalación no cuenta con las «condiciones necesarias» para ser utilizado como un centro de vacunación. «El pabellón no está habilitado para el verano, sigue igual que en el mes de junio cuando estas últimas semanas hemos vivido un mayor aumento de las temperaturas», considera una de las usuarias que fue a recibir su segunda inyección.