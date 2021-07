El edil de Cs Mislata se niega a leer un texto institucional por estar en valenciano

Este jueves por la noche, el pleno aprobó una declaración institucional para reclamar la gestión pública del área de salud de Manises, en la que está incluida el municipio mislataro. El texto, por turno de la lectura de este tipo de documentos consensuados por todos los grupos, le correspondía , a Ciudadanos.

En ese momento, el alcalde, Carlos Fernández Bielsa, dio la palabra al concejal naranja, José María González Murgui. Para sorpresa de la corporación, en una sesión telemática, el regidor de Cs, apelando a «cuestiones religiosas» y porque «mi ideología no me lo permite», se negó a la lectura del texto «porque no está en la lengua que mi grupo liberal considera que debería plasmarse; quiero decir que no está en castellano (estaba en valenciano) y por tanto, declino leerla. Gracias», afirmó.

El alcalde, siguiendo el mismo orden marcado, dio paso a Compromís, que leyó el documento.

Cabe recordar que Murgui, concejal de Ciudadanos de Mislata desde 2015, fue anteriormente regidor de Unión Valenciana en la legislatura 1999-2003, la mitad de ella como concejal del equipo de Gobierno del popular Manuel Corredera, con el que pactó, con la delegación de Cultura. Murgui también ha pasado por las filas de PSOE, PP y UPyD, aunque sin representación municipal, hasta su llegada al partido naranja a finales de 2014, con el que logró el acta en 2015 y repitió como edil en 2019.

Por su parte, fuentes de Ciudadanos aclararon que Murgui había solicitado por escrito "que las comunicaciones se las enviaran tanto en castellano como en valenciano, pero al parecer solo se la entregaron en valenciano". En este sentido, matizaron que fueron "unas declaraciones personales" y que desde Ciudadanos "por supuesto que defendemos el uso del valenciano como lengua cooficial, igual que el castellano", y resaltaron que los ediles de la formación naranja "intervienen indistintamente en ambas lenguas".