«He ganado el europeo, pero tras la muerte de Hugo no estoy contento»

Álex Escrig, un joven de tan solo 17 años de Puçol, logró este fin de semana una de sus metas: Ser campeón de Europa en Superstock600, en la categoría Moto2.

Lo hizo en el Circuito de Alcañiz, que acogió este fin de semana el campeonato FIV CEV Repsol International Championship, conocido como el Campeonato de España de Velocidad, la competición más importante después del Campeonato del Mundo de Motociclismo.

Tras acumular ocho victorias en ocho competiciones, Alex logró la victoria tras un invierno en el que se ha preparado al máximo, pese a las incertidumbres que siempre genera la pandemia. «No sabíamos que íbamos a hacer, así que este invierno me preparé al máximo para cualquier opción, por lo que estábamos muy bien preparados para la carrera», admitía a Levante-EMV.

Ahora mismo, el joven reconocía tener varios proyectos a nivel europeo y, si todo va según lo planeado, aspira a competir en el Mundial de Motociclismo, en la categoría de Moto2.

No obstante, confiesa que su victoria de este fin de semana en ningún caso fue como habría podido esperar debido al trágico accidente ocurrido en esa misma competición y que le costó la vida a Hugo Millán, un corredor de tan solo 14 años, que falleció después de sufrir una caída tras ser atropellado por otro piloto.

Escrig confesaba estar muy afectado por lo ocurrido. «Tengo un sabor muy agridulce. He ganado el campeonato de Europa pero, tras la muerte de Hugo, no estoy contento», a lo que añade: «Para la segunda carrera no tenía ni ganas de correr».

«Sigo sin creerme lo de Hugo. Fue muy fuerte, no estoy contento por ganar el campeonato. Ya lo celebraremos en otro momento y seguro que será para Hugo, que desde donde esté nos estará vigilando», decía. Respecto a la polémica tras esta tragedia sobre la edad en que muchos se inician en este deporte, afirma: «No me gusta meterme en estos casos pero lo único que digo es que nosotros estamos haciendo lo que más nos gusta y es nuestra pasión... Nosotros estamos disfrutando encima de una moto».

Comenzó en el mundo de las motos a los 4 años

Álex comenzó en el mundo de las motos a los 4 años. «Le compraron una moto a mi hermana y yo la quería coger, la experiencia me gustó y empecé a entrenar en una escuela, desde ahí he ido mejorando, entrenando, compitiendo y hasta día de hoy». Para entrenar, dice que se prepara físicamente con ejercicios variados. «Suelo hacer un poco de todo, bici, gimnasio... y con la moto me voy moviendo. Hace unas semanas estuve en Murcia entrenando con Pedro Acosta y por aquí por Valencia suelo ir al Circuito de la Ribera», dice.