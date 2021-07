A principis de febrer eixia a la llum la primera novel·la de la burjassotense Amparo Arastell, «El legado de las campanas» (Samaruc editorial), una història d’acció i misteri que, pocs mesos després de la seua publicació, ja ha aconseguit la seua segona edició.

La trama presenta a Lían Santa, qui mai haguera imaginat que l’arribada d’un paquet, juntament amb unes notes en el seu interior, li anaven a canviar radicalment la vida. Acostumada a una vida tranquil·la i a les seues habituals partides d’escacs amb Salvador, el seu veí, Emboliquen es veurà embolicada de sobte en una trama de misteri i acció on ningú sembla ser qui diu ser. La desaparició d’uns quadres, el so d’unes campanes i desentranyar què és això l’es oculta darrere d’aquelles notes faran que els protagonistes s’enfronten a una vertiginosa carrera per descobrir el significat d’un entramat que s’alça com una clara amenaça per a tots.

El llibre es vendre tant «on line» com en llibreries.