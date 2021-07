La Pobla insta a reparar un BRL tras la caída de cascotes por su deterioro

La Pobla de Farnals quiere cuidar su patrimonio y por ello han comenzado las obras de reparación de la fachada de una casa catalogada como BRL (Bien de Relevancia Local) , tras producirse el desprendimiento de algunos cascotes tras un episodio de fuertes lluvias este pasado invierno. Fue el ayuntamiento de La Pobla de Farnals el que requirió al propietario del inmueble, a que reparase los daños, algo a lo que accedió. «El propietario ha mostrado un gran sensibilidad por el patrimonio y siempre ha mostrado su predisposición a cubrir los desperfectos. De no haberlo hecho, el consistorio podría haber actuado de oficio con la consecuente sanción», explica el alcalde de la Pobla de Farnals, Enric Palanca.

Se trata de una casa con la clásica arquitectura valenciana de huerta del siglo XVIII situada en la Avenida del País Valencià. El deterioro que presenta la fachada junto a la caída de algunos cascotes obligó al consistorio a perimetrar la zona por seguridad, ante la preocupación mostrada por algunos vecinos.

Tras esta primera actuación, el consistió requirió al propietario su reparación. «Se hizo un estudio técnico del estado de la casa, para saber si realmente esa casa tenía peligro de derrumbe, pero el estudio determinó, que aunque vieja, la casa aún tiene años de vida por delante», explica el primer edil.

De momento, ya se ha comenzado a realizar la primera fase de la restauración de este BRL basado en la consolidación de la fachada. Después, el consistorio está planteando otra intervención en una segunda fase para darle valor y ayudar a conservar este patrimonio histórico. «Hay muy buena sintonía con el dueño del edificio y estamos viendo conjuntamente qué situación sería la favorable para la conservación de este edificio en un futuro», explica.

Palanca destaca el valor de esta casa dentro del conjunto patrimonial de la localidad. «Esta casa es un claro ejemplo de arquitectura valenciana de la huerta. En La Pobla no tenemos muchos edificios monumentales, eso no quita que en la humildad de este tipo de edificaciones no estén nuestras señas de identidad», concluye.