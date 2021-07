Las comisiones de Meliana acuerdan cancelar las Fallas de septiembre

De las tres comisiones que tiene la localidad de l’Horta Nord, solo dos, Melianers y l’Armonía acordaron realizar las fallas. Sin embargo, hace unos días, ante el aumento de la incidencia fueron estas dos comisiones las que acordaron la suspensión de los festejos tras reunirse internamente con sus respectivas comisiones.

Fue el presidente de la Falla l’Armonía, Manel Borrás Balanzá, quien acordó en Junta extraordinaria no realizar actos falleros en septiembre. Y así se lo comunicó al presidente de la falla Els Melianers, Mario Alberto Ferrer Hadhanyi . «Tras comunicarme el presidente de l’Armonía que habían decidido no hacer fallas, nos reunimos la directiva de Melianers y decidimos que lo más sensato era renunciar también, ya que además de ser la única falla que haríamos actos , la incidencia está subiendo mucho y era lo más prudente», explica Mario, presidente de Melianers, quien adelanta que no renuncia a realizar alguna cena al aire libre durante esas fechas «para que la gente no pierda la ilusión». .

Tras tomar esa decisión, ambas comisiones se lo comunicaron a la concejala de fiestas, Mª Pilar Asensio, y esta a su vez al alcalde. «Entendemos que dentro de este contexto las comisiones hayan decidido suspender las Fallas, aunque nosotros sí vamos a realizar las Fiestas que coinciden en esas fechas siguiendo la normativa Covids», afirma Josep Riera.