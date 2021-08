José María Martínez cautiva con «Jazz en blanco ynegro»

El Gran Teatre Antonio Ferrandis de Paterna acull des d’aquesta setmana, i fins al pròxim 22 d’agost, «Jazz en blanco y negro», una enlluernadora mostra de treballs realitzats amb la tècnica de tinta xinesa amb plomí obra de l’artista paterner José María Martínez Santamaría .

La mostra està composta per 34 dibuixos que recreen escenes de jazz i que s’han obtingut a partir de velles fotografies en blanc i negre en què l’autor aconsegueix captivar l’atenció de el públic destacant els elements més importants, ajudant-se d’un fons acrílic de « fum negre» .

Tal com ha explicat José María Martínez Santamaría «he intentat, d’una banda, transmetre a través dels gestos, el delit i la passió dels / les artistes, però també a través de les mans, la tensió i el mestratge que requereix la interpretació d’una música com el jazz, intentant evocar la música a través dels dibuixos». En les obres estan presents figures consagrades i grans dives de jazz com Miles Davis, John Coltrane, Bill Evans, Sarah Vaughan, Betty Carter y la gran Billie Holiday.

Aquesta, la seua tercera exposició, podrà visitar-te a la Sala Josep Herrero «Jeroni» del Gran Teatre de Paterna fins al 27 d’agost en horari de matí, de 11 a 14 hores i de vesprada, de 18 a 21 hores. .