Arriba «L’estiu i la Festa» als carrers de Paiporta

Els carrers de Paiporta acullen una nova sèrie de la mostra ‘Imatges en el record’ la iniciativa del Museu de la Rajoleria d’eixir del seu espai físic acostant part del seu arxiu fotogràfic als carrers de Paiporta a través de diferents mostres temàtiques en format de panells, que continua l’estela de la mostra ‘El Museu ix al carrer’.

«Amb aquesta mostra sobre l’estiu i la festa tanquem una exitosa sèrie de moments i imatges per al nostre record que ha repassat la Pasqua, el món de la Dona i el treball a Paiporta i que ha tingut una molt bona acollida entre la població paiportina. Esperem donar-li continuïtat en el futur», ha expressat la regidora de Cultura, Esther Torrijos.

Entre els mesos d’agost i octubre es podrà gaudir d’un total de 15 panells, repartits al llarg dels barris i carrers del municipi, sobre ‘L’estiu i la Festa’, on s’aprofundeix des del punt de vista del testimoni gràfic en la tradició i l’etnografia paiportina. En aquest cas, es fa un recorregut per escenes quotidianes de l’estiu, quan amb el bon temps la població paiportina traslladava el seu dia a dia al carrer, amb unes formes d’oci i vacances igualment divertides, però molt diferents respecte al que coneguem hui en dia. Les “xerradetes” amb el veïnat, les tertúlies en cadires al carrer a la fresca, excursions i menjars amb amics i amigues, dies de platja a la Malva-rosa o Pinedo i, com no, les festes locals com la Mare de Déu d’Agost o Sant Roc i el Gos.

Com sempre, el primer panell informatiu, acompanyat d’un plànol d’ubicació amb tots els panells i des del qual es pot seguir l’itinerari, es troba a l’esplanada de l’Ajuntament. Cadascú d’ells anirà acompanyat d’un codi QR amb informació específica sobre les imatges exposades.