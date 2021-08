Albal pide un crédito para pagar los salarios de la residencia tras el impago del Consell

El resto de grupos políticos aprobaron la solicitud de crédito, «porque no le vamos a dar la espalda a los trabajadores ni a la residencia», señalaba el portavoz de Ciudadanos, Rafael Rodríguez. Aunque toda la oposición coincidió en criticar el retraso de siete meses del pago de la subvención de la conselleria. «No es la primera vez que no paga. Ya hemos consumido siete meses y hemos aprobado un crédito 315.000 euros porque es lo máximo que nos permite pedir la ley, porque según la subvención, y ya sobrepasada la mitad de año, ya se deberían haber consumido 500.000 euros, y al no hacerlo se está aguantando con el remanente del año pasado», asegura la portavoz de Avant, María José Hernández, quien cree que el consistorio debería «hacer una declaración institucional instando a la conselleria a que pague la subvención».

El portavoz del PP, José Miguel Ferris, por su parte, preguntó al gobierno socialista qué gestiones se habían realizado con el Consell para requerir el pago.

Desde el gobierno municipal , se aseguró que ya se han mantenido reuniones con la conselleria de Políticas Inclusivas, con el compromiso de que se abonaría el dinero en breve y por tanto «no es necesaria ninguna declaración institucional porque ya se han hecho todos los trámites pertinentes y mantenemos una negociación permanente con la conselleria», afirma el alcalde Ramón Marí.

En ese sentido, el primer edil aclara que justo hace unos días, la conselleria de Mónica Oltra les aseguró que ya se había firmado la resolución que autoriza a Intervención a transferirnos el dinero que corresponde a la residencia a los ayuntamientos «y aunque aún no tenemos constancia de haber cobrado, confiamos en que tras esta resolución el dinero llegará e breve», confirma a Levante-EMV el alcalde, quien confía en la gestión del ente autonómico.

Unas 50 plazas

La residencia municipal de ancianos Antonio y Julio Muñoz Genovés de Albal cuenta con 50 plazas subvencionadas por la conselleria de Políticas Inclusivas, aunque en enero habían ocupadas unas 43. Durante la primera ola de la pandemia pudo presumir de tener cero contagios entre sus residentes, que se encuentra completamente vacunados, al igual que el personal sanitario.

El retraso en el pago a las residencias por parte de la conselleria de Políticas Inclusivas no es algo exclusivo de Albal. Ya el verano pasado la propia Mónica Oltra anunció que tenía 23,46 millones de euros pendientes de cobro, que se ha ido abonando a lo largo del año.