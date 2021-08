La Federación Española de Natación ha seleccionado a la aldaiera Eva Coronado, del club Natación Ferca San José, para viajar a Tokio a competir en los Juegos Paralímpicos 2020, que se celebran en Japón. Esta joven tuvo claro que nadar era lo suyo desde pequeña. Ya con tres años, cuando en el polideportivo de Aldaia se abrió la piscina, comenzó a entrenar y a mejorar notablemente. Desde aquellos años, i especialmente en los últimos ejercicios, ha trabajado duro para cumplir el sueño. «Llevo toda la temporada luchando mucho por esto y ya a estas alturas no me esperaba que me llamaran. La oportunidad es muy grande y es un sueño cumplido. Son cuatro años entrenándote, hay días que se hace muy duro, pero al final con esfuerzo y disciplina se pueden cumplir los sueños».

De este modo, Eva ya ha superado la prueba PCR y, tras pasar unos días concentrada, en un grupo burbuja organizado por la Federación, el día 19 de agosto volará hacia Tokio, y el gran día llegará con la competición el 27 de agosto, cuando en la modalidad 200 metros libres Eva mostrará todo el su potencial.

«Estoy muy ilusionada y contenta de tener la oportunidad de vivir esta experiencia que no cualquier deportista puede decir lo mismo. Lucharemos por llegar a la final, aunque ya solo ir es un regalo. Y ¿por qué no intentarlo?», así transmitía su entusiasmo Eva en una entrevista por video llamada con la emisora municipal Aldaia Ràdio. Su entrenamiento y dedicación es de más de seis horas al día de trabajo, entre la mañana y la tarde, tanto en agua como en gimnasio, trabajando también la mente para mantener los nervios.

Durante la videoconferencia que concedió Eva, el alcalde de Aldaia, el edil de Deportes y la concejala de Instalaciones Deportivas, no quisieron perder la oportunidad de transmitir a Eva toda la fuerza, y compartir esa gran ilusión que supone tener representación aldaiera en Tokio.