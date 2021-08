«L’himne de ‘La Baixà’ està inspirat en l’acte mateix, en el so de la pólvora»

Quin és l’origen d’aquesta composició?

L’obra és un encàrrec de l’Ajumntament d’Aladaia per tal de conmemorar els cent anys de La Baixà del Crist, activitat que es celebra des de 1921 cada 5 d’agost.

En què t’has inspirat per a escriure la peça?

L’obra està inspirada en l’acte en si mateix, és a dir, en el so de la pólvora. La meua intenció era transmetre eixe ambient. Això ho he aconseguit utilizant un instrument particular i diferent, a l’obra la pólvora és un instrument més ja que compta amb la presència dels cohets.

Què representa cadascuna de les parts de «La Baixà»?

L’obra té com a leitmotiv una espècie de fanfàrria que va recorreguent tota la peça musical i que delimita cada secció. Així doncs, a la primera part de la peça hi ha una música alegre que condueix a la segona secció, una marxa solemne i elegant on es recrea l’elegància de la processó del foc. En acabar, la tercera part és més íntima i emotiva per tal de concloure la peça i donar pas al so dels cohets.

L’obra, abans de ser estrenada, ha sigut premiada com a millor peça instrumental en els Academia Awards Music. Què ha signicat per a tu aquesta distinció?

Una satisfacció inmensa perquè ha passat de ser un encàrrec del meu poble a ser reconegut a nivell internacional.

En què projectes estàs treballant en aquest moment?

No puc adelantar molt però a partir de setembre continuaré amb els episodis de «Descubrir», un projecte audiovisual de la Diputació de València. A més, ara mateix estic acabant encàrrecs per a Mèxic, Granada i València.

Com ha afectat la pandèmia al teu treball?

Complicat, però es fa tot el que es pot i més. Cal adaptar-se.