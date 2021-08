«Queremos una vida social segura; ser irresponsable no es una cosa de jóvenes»

A pesar de haber estado en el foco de todas las críticas durante las fases de desescalada, con el inicio de la vacunación del grupo de 20 a 29 años en la Comunitat Valenciana, los puntos de inoculación de localidades como Alaquàs, Aldaia o Xirivella comienzan a llenarse con sus habitantes más jóvenes, al mismo tiempo que se consolidan como uno de los grupos más atacados por la covid este verano y que comienza también a ocupar camas de hospitales y de las UCI.

«Esta situación se veía venir, es el resultado de juntar las vacaciones de verano y la relajación de las restricciones, entre ellas la reapertura del ocio nocturno. Ha sido el pretexto perfecto para poner el foco sobre la juventud», considera María Soledad García, joven de 25 años que ha acudido al punto de vacunación de Xirivella a recibir su primera dosis.

La juventud que acude a los puntos de vacunación por primera vez se muestra entusiasmada y mentalizada ante la necesidad de dar este paso hacia la inmunidad. «Estamos concienciados del daño que ha causado la covid, todo lo que queremos es volver a la normalidad», responde Stephany Arango, joven de 25 años de Xirivella, al ser preguntada sobre por qué ha decidido vacunarse.

Asimismo, una parte de este grupo de edad cuestionado por Levante-EMV cree que «el factor vacuna» ha condicionado el «repunte exponencial» de casos en su franja de edad este verano. Si bien admiten reconocer que la vacuna no impide el contagio, creen que no se debe olvidar que son los últimos en recibir las dosis. «Se nos achaca que salimos de fiesta, lo cual es cierto, pero las familias también hacen reuniones sociales, la única diferencia es que ellos tienen vacuna y nosotros no. Antes los repuntes eran en todas las edades, pero ahora es cuando están aumentado en los jóvenes», explica Carlos Torres, joven de 26 años de Aldaia.

«Somos un colectivo fácil de culpabilizar, esto no ha nacido con la covid. Somos, en cada crisis, el blanco fácil. Creo que tenemos que mirar más allá de querer encontrar culpables», considera un joven de 25 años recientemente vacunado en Xirivella. Con ello, parte de su indignación reside en la generalización que ha reacaído sobre los veinteañeros. Aquellos y aquellas que admiten ser responsables en el cumplimiento de las medidas anticovid sienten malestar al ser relacionados con las imágenes de fiestas o botellones descontrolados. «No se están haciendo las cosas bien por parte de algunos jóvenes, pero pienso que es una cuestión de educación, la irresponsabilidad no es una cosa de jóvenes, también pasa con personas más mayores», afirma Iván Rodrigo, de 24 años de Alaquàs.

«Podemos acabar en la UCI»

No obstante, a pesar de la estigmatización de este grupo de edad, los y las más jóvenes demustran ser capaces de hacer autocrítica y reconocer los posibles errores cometidos durante la pandemia. «Creo que al ser de los últimos vacunados deberíamos haber sido más responsables», afirma Diego Sanmartin,joven de 24 años de Aldaia. Mientras, en Xirivella, Mireia Ramírez, considera, al igual, que es posible que los jóvenes hayan «pecado de confianza». «Se está viendo que no podemos con todo, no tenemos el mundo a nuestros pies como pensábamos y también podemos acabar en la UCI», afirma.

Del mismo modo, Sandra Coven, joven de 29 años de la localidad de Alaquàs, cree que una vez completada la vacunación no se debe «bajar la guardia». «Aunque estemos vacunados debemos tener cuidado. Creo que pillar el covid, ahora mismo, depende más del cuidado que tomemos que del ritmo de vacunación», asegura.