L’Ajuntament d’Alboraia ha modificat l’ordenança de l’IBI per a incloure una bonificació que podria arribar al 50% sobre l’impost durant diversos anys a aquelles empreses i persones particulars que instal·len panells fotovoltaics per a autoconsum i generació d’energia neta. La proposta, que ha tirat avant per unanimitat, pretén fomentar en els veïns i veïnes del municipi l’ús d’energia renovable, col·laborant en la reducció de les emissions CO2 i de la ‘Huella de Carbono’, de la qual el Consistori ha rebut recentment el segell ‘Calculo’, així com ajudar els usuaris a rebaixar la seua factura de llum elèctrica. Aquesta bonificació se suma, a més, a les ajudes que atorga la Generalitat Valenciana, entre altres.

També el Plé va acordarse prorrogar 9 mesos , els contractes del servei de neteja i manteniment de zones verdes i el de platges i desembocadures.