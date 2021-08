Las Carmelitas se marchan de Manises tras cien años

Las Carmelitas Descalzas de Manises hacen las maletas tras cien años en el municipio. La falta de vocaciones y la avanzada edad de las ocho religiosas que permanecían en el convento, ha provocado que los superiores de la orden hayan tomado la decisión de dispersar a las hermanas por distintos monasterios de la comarca y la C. Valenciana.

Amparo Sierra es la superiora que sigue al frente de las carmelitas de Manises, residentes en la última planta del colegio del Carmen y por el que han pasado miles de alumnos y alumnas del municipio y de otros colindantes. La hermana confirma a este diario que dejan la ciudad de la cerámica «tras más de cien años de labor cristiana y religiosa».

Sierra argumenta que la decisión de dejar Manises se debe a «la falta de vocaciones y a no poder continuar con nuestra labor, por la edad de muchas de nosotras». La religiosa explica que, a diferencia de lo sucedido con otras congregaciones, las ocho hermanas no emigraran en conjunto a otro convento. «Nos va a ir dispersando a cada una a un sitio distinto», afirma. De hecho, algunas de las hermanas ya se han marchado y actualmente solo quedan cuatro carmelitas descalzas en Manises. Antes de que concluya agosto ya no quedará ninguna en el municipio por orden de los superiores de la congregación.

Sor Amparo Sierra echa la vista atrás y lamenta la marcha de la congregación tras tantos años. «Sentimos mucho el pueblo y la barriada del Carmen, donde hemos realizado durante tantas décadas una labor religiosa, de fe y social», asegura. Así, recuerda obras como la guardería que pusieron en marcha hace más de 25 años en la barriada de San Francisco o la residencia de ancianos. En este sentido, recuerda que el albergue para niños sin hogar fue el germen del colegio del Carmen. «Ahora toda nuestra obra queda bajo la gestión de la fundación Trilema», revela Sierra.

Las Carmelitas Descalzas llegaron a Manises en 1925, tras un breve paso de nueve años en Lloret de Mar. Las once religiosas eran en su mayoría mexicanas, desde donde fueron expulsadas en 1916 a causa de una revolución. Tal como relató en su momento José María Moreno, cronista oficial manisero, y recogió posteriormente Vicente Masó, archivero municipal, la orden se asentó de manera provisional en una casa en la calle Pilota. En 1927 toda la curia asistía a la bendición e inauguración del convento y la iglesia de las Carmelitas Descalzas, en el barrio del Carmen. En ese momento, la congregación ya estaba formada por quince religiosas, al unirse otras cuatro, algunas valencianas. Durante las décadas siguientes, fueron saliendo distintas monjas de Manises a otros destinos, como Puçol, Buñol, Altea o Monforte del Cid.