Los Porrots de Silla son la danza ritual más antigua de la Comunitat Valenciana, derivada directamente de las antiguas danzas grecorromanas, y gran orgullo de la ciudad en la fiesta grande del 6 de agosto. Este año Eros Recio ha querido participar en la celebración para lanzar un mensaje de superación a las personas con discapacidad y animarlos para que todos y todas, cada uno con su particular diversidad funcional, se integren en estas tradiciones populares. Es la primera vez que un bailarín con síndrome de down ha aprendido a bailar los distintos pasos de esta danza y según su director, Aberlad Hernández Antich, los ha interpretado brillantemente: Eros ha dicho: "ojalá que con esta experiencia las personas con discapacidad que normalmente ven a los bailarines en la procesión y piensan en la Dansa dels Porrots como un sueño inalcanzable, se planteen conocer la fiesta más de cerca y apuntarse en la Escola Municipal de Danza para ser miembros activos de la misma". La danza era inicialmente masculina, pero ya desde los años cincuenta se formaron collas femeninas que dieron presencia a la mujer. Con el gesto de este año, la Fiesta demuestra que es abierta y no discrimina a nadie. Este año, por la situación sanitaria de la pandemia, la danza tiene una presencia mínima el día de la fiesta, pero seguro que después de este paréntesis, y con iniciativas como esta, seguramente los Porrots de Silla avanzarán hacia una celebración más amplia, rica, abierta y plural.