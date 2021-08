El Ayuntamiento de Paterna, la Federación Intercomparsas, la Federació Interpenyes, la Junta Local Fallera, la Real Cofradía del Santísimo Cristo de la Fe y San Vicente Ferrer y el Coeter Major acordaron este viernes por unanimidad la suspensión de las Fiestas Mayores en Honor al Santísimo Cristo de la Fe y San Vicente Ferrer 2021. Por contra, sí mantiene la Cordà, aunque dependerá de la evolución de la pandemia.

Es el segundo año consecutivo que se suspenden las fiestas, auna diferencia del pasado año, este sí se celebrará una agenda cultural, al aire libre y adaptada a las medidas sanitarias vigentes en ese momento, con una actividad por día, desde el 24 al 30 de agosto, con el fin de «contribuir a la reactivación económica y cultural del municipio», srgíun reza el bando emitido por el Ayuntamiento de Paterna. «Una programación aprobada por unanimidad con las federaciones y el coeter Major, y que repercutirá en la reactivación social, cultural y económica de nuestra ciudad y por qué no decirlo, también por la salud mental de todas y todos», explica el alcalde Juan Antonio Sagredo.

Tiradores vacunados o con test

En dicho bando, en cambio, se remarca que, de momento, sí se mantiene la celebración de la Cordà: «Del mismo modo y tras ser acordado por el Consejo Sectorial de la Cordà, se está trabajando en la preparación de ésta, cuya realización dependerá de la evolución de la pandemia y la situación epidemiológica de la ciudad». Cabe recordar, que las inscripciones para participar en la Cordà están abiertas hasta el 9 de agosto y que los tiradores deberán presentar el pasaporte de vacunación con la pauta completa o un test de antígenos negativos.

En este sentido, mantener la Cordà no ha sido bien aceptada por algunos vecinos y comerciantes de Paterna que están recogiendo firmas en contra de su celebración, al considerar que «es una irresponsabilidad» ante la subida de casos de coronavirus.

Así se recoge en el comunicado que acompaña a la captación de firmas, donde se pide al Ayuntamiento de Paterna que «haga primar la salud de los vecinos a los intereses festivos y lúdicos de una minoría», y que se puede encontrar en muchos locales tanto de la calle Mayor, la más afectada como punto neurálgico de la Cordà como, en otras zonas de la localidad. «La intención es recoger las máximas posibles y llevarlas al ayuntamiento. No somos un grupo organizado, esto ha surgido ante la impotencia que tenemos muchos vecinos y autónomos ante la decisión de mantener la celebración de este acto multitudinario», señala una de las firmantes, que regenta un negocio.

«Se nos pide responsabilidad, que cumplamos todos los protocoles, pero el gobierno no los cumple. Es imposible mantener la distancia de seguridad en la Cordà y controlar el acceso de los tiradores una vez que abren la valla», señala esta empresaria, que cree que no se tiene en cuenta a los pequeños negocios. «Si aumenta aún más la incidencia y se agravan las restricciones, muchos autónomos no vamos a poder aguantar y acabaremos cerrando nuestros negocios», reitera.