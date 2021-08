Silla regenera els seus barrancs i séquies amb agrícoles en atur

Aquesta setmana continuen els treballs de neteja i recuperació de barrancs i séquies del terme municipal realitzats per persones desocupades que pertanyen al Règim Agrari de la Seguretat Social.

Aquest projecte s’ha pogut executar gràcies a una subvenció en el marc del conveni de col·laboració entre corporacions locals i el Servei Estatal Públic d’Ocupació (SEPE). El projecte té un doble objectiu: d’una banda, pal·liar la desocupació agrícola eventual i, d’altra banda, el condicionament d’espais naturals. A més gràcies a aquestes tasques ja la neteja dels embornals situats en la població, es contribueix a evitar el risc d’inundació durant els episodis de pluja de la tardor.

Per a l’execució d’aquest projecte, l’Ajuntament de Silla ha contractat 8 treballadors agrícoles afiliats al Sistema Especial Agrícola. En la selecció s’han tingut en compte les responsabilitats familiars, la major permanència com a demandant d’ocupació i ser o no beneficiaris de prestacions per desocupació.