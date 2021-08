Ecologistas y entidades reclaman una gestión conjunta del Parc del Túria

De este modo, la asociación vecinal de la Canyada y la Coordinadora en Defensa de los Bosques del Túria coinciden en señalar que urge una gestión conjunta del parque natural, que garantice las mismas medidas, vigilancia y acuaciones en toda la superficie.

La AVV aplaude el tratamiento de la caña invasora que se ha realizado por la Confederación Hidrográfica del Júcar, ya que en las concentraciones de esta especie se han producido siempre los incendios, aunque pide que no se baje la guardia, al observar que vuelve a crecer en algún punto. Por otro lado, la entidad valora la implantación del proyecto Guardian, un sistema se sensores y cañones de agua en la Vallesa, aunque recuerda que «es para la protección de las viviendas y para que el fuego no las alcance, lo que es importante, pero no evitaría que se quemara el bosque». De ahí que el colectivo apele a la responsabilidad colectiva.

El secretario de la AVV, José Carot, incide asimismo en que «las grandes líneas de alta tensión que atraviesan el bosque», para distribuir la energía de la subestación de la Canyada, «también siguen ahí y son un peligro». «No estarían si la subestación se hubiera trasladado, como debería haberse hecho hace muchos años», recalca.

Carot también reflexiona sobre el peligro que causan los vertidos. «No es que no se limpien.Es que había tanto ya en origen que nunca se han eliminado por completo», indica el dirigente, quien reconoce que no es solo un problema del parque natural sino de zonas como Monteçañada, donde han crecido las quejas.

Finalmente, la AVV denuncia el impacto que va a causa la ampliación del bypass, ahora en licitación, a pesar de los años de lucha en la zona. «Impacto visual y paisajístico, impacto acústico que no podrá evitarse y contaminación atmosférica», insiste.

La AVV pone de relevancia el trabajo que «desde siempre y gobernana quien gobernara, se hace en el Ayuntamiento de Paterna, a diferencia de otros municipios». Y pone como ejemplo las brigadas de vigilancia, la red de sensores, las intervenciones en caminos, los hidrantes y otras. Carot indica que el mismo nivel de dotaciones debería existir en todo el parque.

En ello también coincide María Zaragozá Mayoral, dirigente de la Coordinadora en Defensa de los Bosques del Túria, quien apela a una gestión forestal conjunta del parque natural «que debería impulsar la Asociación de Municipios». «Todo el esfuerzo inversor para renaturalizar espacios, eliminar la caña o el propio proyecto Guardian se tirarán a la basura si no hay una continuidad después. Y todo lo que hace un municipio, como es Paterna, si el de al lado no hace lo mismo, no sirve», advierte.

Zaragozá recuerda que, igual que las cañas, el pino va apoderándose de los espacios en el parque natural y es una especie más pirófita que otras. De ahí que la Coordinadora reclame una gestión que reequilibre las especies.

El refuerzo de la vigilancia en todo el parque «y no solo en Paterna» es otra reivindicación del colectivo, así como una normativa clara con carteles y otros medios que informe a la ciudadanía las obligaciones que tiene cuando está en el parque natural.

Torre de vigilancia

Por su parte, la Alianza por la Emergencia Climàtica exigía hace unos días al Ayuntamiento de Paterna que actualice la torre de vigilancia a la legislación actual, además de criticar que se hubiera perdido una subvención de 90.000 euros para acometer esta mejora. El colectivo exige que se acometan las obras con urgencia porque «son una prioridad».

El aniversario del incendio coincide en el tiempo con la aprobación del nuevo Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del Parc del Túria, que el Consell aprobó la pasada semana. Este nuevo marco amplía considerablemente la superficie del parque natural y crea toda una serie de áreas de amortiguación en el entorno, como es el caso del paraje de les Moles, en Paterna, sobre el que en la última década han pesado diversos proyectos urbanísticos que han generado el rechazo ecologista.

Sobre el asunto, la Coordinadora, si bien muestra su satisfacción por la aprobación, valora que «llega muy tarde y además se queda corta». María Zaragozá Mayoral recuerda que la Coordinadora ya venía pidiendo la creación de este tipo de áreas de amortiguación cuando se declaró el parque natural. «Han tenido que pasar muchos años y hemos tenido que esperar mucho tiempo para hacernos oír en este tema que es básico en un parque natural», defiende la ecologista, quien lamenta que «si tanto tiempo se ha tardado y, dado que ahora la situación se ha agravado en muchos aspectos, ¿por qué la conselleria no ha sido más ambiciosa y ha dotado ciertas zonas de mayor protección?». Zaragozá esgrime asimismo el papel de los movimientos sociales en la defensa y la rotección del parque natural.

Por su parte, la asociación vecinal de la Canyada incide en que, cada logro en el parque natural, viene precedido de años de reivindicaciones. «Si ahora se ha ampliado el PORN y se ha salvado el paraje de les Moles, es porque antes conseguimos que se declarara el Parc Natural del Túria, con muchos años de trabajo», alega José Carot.

«El nuevo PORN llega tarde y se queda corto»

La Coordinadora recuerda que ya lo reclamó en 2007 y lamenta que no sea más ambicioso

L.Sena. Paterna