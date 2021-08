L’Ajuntament de Godella, a través de la regidoria de Turisme, torna a organitzar el pròxim 24 d’agost una ruta turística pels seus carrers i racons amb una visita guiada per David Peris, diplomat en turisme i guia oficial de la Comunitat Valenciana.

La ruta turística arrancarà des de l’estació de Godella per a més tard visitar el Carrer Major o l’Horta. L’Església i la Torre de Misildo seran els següents punts que recorreran els participants per a acabar en el Balcó de l’Horta, lloc on presenciaran el castell de focs artificials.

La nova regidora de Turisme al municipi, Carmen Arnal, ha explicat que esta ruta és una oportunitat «perfecta» per a conéixer «tot el patrimoni que ofereix Godella tant al veïnat com a les persones visitants que volen saber més».

A més, la pandèmia de la covid 19 ha impedit a l’ajuntament de la localitat organitzar festes patronals durant el mes d’agost com és tradició. «En un any marcat per la pandèmia, continuem organitzant activitats segures perquè la ciutadania gaudisca de l’estiu sempre respectant les mesures marcades per les autoritats sanitàries, ja que el més important és la salut de tots», ha agregat la regidora de Turisme.