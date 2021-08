La regidoria de Benestar Social, Sanitat i Salut Pública i la Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives (UPCCA) de Paiporta organitza al mes d’agost «Jo Trie Salut: Paiporta saludable», un conjunt d’activitats per a complementar la programació del Sant Roc Cultural i, a més, fomentar els hàbits de vida salusables entre la població.

Aquesta iniciativa, que se celebrarà els dies 11 i 13 d’agost als jardins del Museu de la Rajoleria, es desenvoluparà amb activitas i jocs dissenyats per a famílies amb xiquets, xiquetes i pre-adolescents enfocats a la prevenció i a la motivació per a adquirir hàbits saludables.

D’aquesta manera, entre les 19.00 i les 22.00 hores les activitats es desenvoluparan quatre espais: Màgia Salut, Pensa Salut, Crea Salut i, per últim, Comunica Salut.

A més d’aquestes quatre àrees, que es repetiran els dos dies d’activitats, hi haurà tallers diferenciats en cada jornada. El dia 11 hi ha previst el taller teatral «Hàbits de vida de la salut en la primera infància», una representació interactiva per a promoure bons hàbits d’alimentació, higiene i costums. El públic destinatari del taller són famílies amb xiquetes i xiquets entre sis i nou anys.

Mentrestant, el dia 13, el taller es titularà «Expressió emocional i comunicació a través de jocs teatrals», en aquesta ocasió compartit entre persones adultes i els seus fills i filles, enfocat a potenciar la comunicació i el contacte amb els xiquets a través de ferramentes teatrals que faciliten a la persona adulta disfrutar del joc i l’expressió amb els seus fills i filles. El públic destinatari d’aquest segon taller són famílies amb xiquetes i xiquets entre sis i dotze anys.