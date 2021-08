La pandemia no ha disminuido la pasión por el fuego y los cohetes que tiene una parte importante de la población de Paterna. Tras cerrarse el plazo oficial establecido, este lunes 9 de agosto, a las 12 de la noche, son 300 las personas que se han preinscrito para participar en esta manifestación cultural, si finalmente se puede realizar, que ilumina la noche de la capital de l’Horta Nord en el último domingo de agosto.

La cifra, si bien es ligeramente inferior a años anteriores, en los que se situó en 370 peticiones, ha sido muy bien valorada por los estamentos que intervienen en la Cordà, entre ellos la federación Interpenyes. El Ayuntamiento de Paterna ha hecho públicas este martes por la mañana la lista provisional de personas preinscritas, que tendrá que ser cribada una vez se comprueben los datos.

Los requisitos para participar en la Cordà eran, de entrada, tener al menos 18 años, figurar en el padrón de Paterna y disponer de la acreditación CRE, que garantiza que la persona ha pasado por el preceotivo proceso de formación. Además, todas las personas que entren en el recinto esa noche tendrán que acreditar que tienen completa la pauta de vacunación (con una o dos dosis, según corresponda al tipo) o bien aportar un test de antígenos.

Los datos tendrán que pasar ahora a la Comissió Tècnica del Foc, organismo creado por el consistorio, las peñas y las fuerzas de seguridad, entre otros integrantes, donde se aprobarán las listas definitivas, que no implica que todas las personas vayan a entrar finalmente a la Cordà. De hecho, una de las decisiones que ha de tomar este órgano de participación es el aforo que finalmente tendrá la zona acotada de la calle Mayor.

“Todavía no hemos decidido cuánta gente entrará. Es un dato que tenemos que acordar en función de la evolución de las circunstancias y otros factores”, explica el presidente de Interpenyes, Cèsar Andreu. Otro aspecto que aún no está clara es la hora en la que se celebrará la Cordà, ya que actualmente la ciudad está sujeta a toque de queda y el horario tradicional sobrepasaría la limitación. “Trabajamos en los dos escenarios, que sea a su hora o que tenga que adelantarse”, aclara Andreu.

Aunque Paterna ha suspendido la mayor parte de los actos, por el momento mantiene la organización de la Cordà, a la espera de los datos en los días previos. De hecho, por si finalmente puede desarrollarse con seguridad, el consistorio y los colectivos han puesto en marcha todo el engranaje y ya se están instalando las protecciones en la calle Mayor.

No obstante, “todo el mundo tiene claro” que “Sanidad es la que tiene la última palabra y si en el último momento dicen que no, no podrá hacerse la Cordà”, puntualiza Cèsar Andreu.