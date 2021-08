El mantenimiento de las restricciones marcadas por la aún alta incidencia de casos en la comarca está provocando un goteo de renuncias de comisiones falleras de la comarca a realizar los festejos en septiembre. La última fue Albal. Reunidos ayer el Presidente del Ejecutivo de Albal Ramón Marí y el concejal de Fiestas, Sergio Burguet, con los siete presidentes de las comisiones falleras de la localidad se acordó, por mayoría, la anulación de las fiestas josefinas previstas para la primera semana de septiembre. La decisión será oficial el lunes, cuando el alcalde de traslado a los miembros de su equipo, en la Junta de Gobierno que había programada para abordar este tema, y se comunique al resto de la corporación.

A día de hoy son 50 las personas con COVID-19 en la población, con una incidencia superior a los 300 casos por cada 100.000 habitantes, cuestión que, “por responsabilidad” y según el primer edil, “obliga a la anulación de las Fallas en la población, confiando que el escenario sea el idóneo en marzo 2022”.

Museros tampoco tendrá fallas en septiembre. Solo una de las dos comisiones, la que lleva el nombre de la localidad de l’Horta Nord, había decidido plantar monumento del 2 al 5 de septiembre. Sin embargo, tras una reunión con la Policía Local y el Ayuntamiento, la comisión decidió que no podía desarrollar el programa de festejos con las restricciones sanitarias a causa del coronavirus. “Tras la presentación del programa de festejos la Ayuntamiento de Museros y la posterior valoración por parte de la Policía Local, ésta no dio un informe favorable a la realización de los actos programados, y por tanto en un acto de responsabilidad y viendo que la incidencia acumulado no iba a mejorar lo suficiente yen tan poco tiempo, decidimos suspender las fallas”, explica su presidente, Sergio Gómez.

Massalfassar decide aplazarlas a marzo

La única falla de Massalfassar, decidió directamente aplazar la realización de los festejos josefinos a marzo de 2022, sumándose a la mayoría de localidades de l’Horta Nord.