La atípica fiesta de Sant Roc

No obstante, las actuales circunstancias, tiempos de coronavirus, no lo han posibilitado. De esta forma, en tres días se cubrió el trayecto que habitualmente se hace en una semana. Aún hubo, obviamente excepcionales, más cambios en el guion. Este año el peregrino no regresó directamente a su ermita. Un tractor lo trasladó a la iglesia de San Miguel Arcángel, donde permanecerá, como mínimo, hasta la celebración de la misa mayor en su honor en su día grande, el 16 de agosto.

Como recuerda el impulsor de los traslados, el clavario Enrique Fernández Pareja –que presidió la Clavaría de Sant Roc en 1990 y en 2015–, esta iniciativa constituyó “una oportunidad para involucrar al pueblo con la fiesta, haciéndolo partícipe de la misma”. Excepto en el caso de la Baixà y la Pujà, que transcurren entre la ermita y la iglesia de San Miguel –el núcleo urbano–, Enrique advirtió a autoridades municipales y eclesiásticas de que Sant Roc «nunca visitaba las demás parroquias ni todas las zonas pueblo para pasar el día con los feligreses de las distintas barriadas». Esta situación, huelga decirlo, se remedió inmediatamente.

Además Fernández se puso en contacto con la Agrupació de Falles y logró que todas las comisiones también aceptaran la idea de participar en los traslados para «llevar al Patrón al mayor número posible de vecinos». Desde entonces, desde 1990, los traslados abren las fiestas patronales. No obstante habría que matizar que, a partir de 2015, la clavaría incorporó al programa de actos la lectura de un pregón, realizada antes del primer traslado, para inaugurar la fiesta.

A excepción de actos estrictamente religiosos, la crisis del coronavirus supuso la cancelación de las fiestas en el pasado ejercicio; en cambio en el presente, en medio de la quinta ola de la pandemia, el Patrón volvió a las calles pero de la manera más atípica. Para empezar, ahí está el tractor de Sant Roc. La propuesta de utilizar el vehículo para los traslados, «una solución simpática» para evitar aglomeraciones, procede de la propia asociación festera con su clavario mayor al frente, Miguel Pérez. Durante estos días la clavaría ha constatado que «a la gente le hace ilusión ver a Sant Roc en el tractor» cuando, por sorpresa, se lo encuentran paseando o lo contemplan desde casa.

En la última jornada, algunos vecinos, sabedores de la peculiar peregrinación, que en ningún momento se publicitó, se acercaron a la ermita para verlo salir después de dos años. «No sabéis lo que lloré cuando el otro día lo vi pasar desde el balcón», les dijo una señora a los clavarios mientras acomodaban a Sant Roc en el remolque del tractor. Otra mujer, agradeciendo el trabajo de la clavaría, les preguntó «¿por qué sí se ha podido programar conciertos en la plaza del Ayuntamiento y no se ha podido presenciar los traslados de toda la vida?». El sentir general de los vecinos, que asumen y respetan las normas del protocolo anticoronavirus, bien podría resumirse en una frase que suscribiría el propio Patrón y ‘médico sin fronteras’: «Con la salud no se puede jugar» El uso del tractor fue «una idea muy buena».

La pandemia ha afectado a la celebración de las fiestas hasta el punto de que algunos de sus actos centrales, como son la Baixà Infantil, la Gran Coetà que culmina la Nit de la Pólvora y la Pujà i Rodà de Sant Roc (declarada en 2014 Fiesta de Interés Turístico Loca) está previsto llevarlos a cabo en septiembre, para después de Fallas, «siempre que la situación sanitaria sea propicia», subrayan desde la clavaría. Por primera vez en la historia, la festividad del Patrón abrazaría dos meses; pero, a fecha de hoy, «todavía no hay nada oficial». Los clavarios y Sant Roc esperan.