Entidades ciudadanas reclaman consenso en Paterna contra el bypass

Justo al día siguiente de anunciar el consistorio la presentación de un recurso de casación en el Tribunal Supremo contra el proyecto (en concreto contra la sentencia que avalaba que se desestimaran sus alegaciones) y mientras Fomento tramita el expediente, cuyos trazados quedaron definitivamente aprobados en 2019, la asociación vecinal de la Canyada ha hecho un llamamiento a recuperar el consenso en la ciudad para hacer un frente único que tenga más peso ante instituciones como la Generalitat Valenciana y el ministerio.

El secretario José Carot recuerda que en otros tiempos hubo, no solo una posición política unánime, sino una actuación conjunta en diversos frentes, que se manifestó en reuniones en la demarcación de Carreteras de València y en Madrid, así como en protestas y movilizaciones. «Nos parece bien que el gobierno local agote la vía judicial pero no es suficiente. Tiene que volver a generarse un consenso en el ayuntamiento. En los plenos de los últimos años, los grupos han aprovechado para enfrentarse por este tema», indice.

La entidad sigue teniendo una postura «rotundamente contraria» a que se construyan seis carriles más para el bypass. A todos los impactos que han alegado durante estas dos décadas (el de la contaminación, el paisajístico, el territorial y el acústico) junto a una zona urbana y a un parque natural, suman ahora otra crítica: «la incongruencia absoluta de que el Ministerio de Transición Ecológica se marque una agenda urgente para combatir la emergencia climática y que su compañero el Ministerio de Fomento duplique una macroinfraestructura como esta en un área metropolitana». Por ello, la entidad sólo ve una explicación, «los intereses económicos de quien tiene que hacer negocio con esta obra».

La Canyada anuncia que seguirá su oposición hasta el final. «Puede que el bypass tenga un problema de saturación pero la solución no es crear un problema aún más grave sino actuar para reducir el uso del vehículo», esgrime José Carot.

Por su parte, el gerente de la agrupación empresarial Asivalco, Joaquín Ballester, explica que también Fuente del Jarro «rechaza ese proyecto». «Podemos entender que haga falta una segunda infraestructura pero nos oponemos a que sea pegada a la actual», indica.

Asivalco presentó alegaciones que señalan dos peligros fundamentales. El primero es que el trazado aprobado «se lleva por delante unas 10 empresas» aunque «existe una promesa verbal de la demarcación de Carreteras de defender ante Fomento que se modifique», y también ocupa el poco suelo por donde el polígono podía crecer. El segundo problema es el de las posibles inundaciones ya que el proyecto habrá de suponer el hormigonado o entubado del Barranc de Travessat. «Cada vez que llueve con intensidad, se inunda de forma grave la calle Villa de Madrid, donde en 2012 la avenida causó graves daños, como también en el sector de los Molinos de Paterna y hasta en el campo de fútbol», advierte Ballester. Por ello, la entidad pide que se retire el plan. «Si finalmente se hace, hay que construir una gran infraestructura antirriadas de contención con balsas», añade.

Asimismo, Asivalco recuerda que toda esta gran obra, con la enorme inversión que supondrá, «no genera ningún beneficio para Paterna, ya que no habrá en el futuro un acceso directo, por lo que no es muy creíble que se construya para separar el tráfico de corto y largo recorrido».

Entidades ecologistas y ciudadanas han creado una plataforma para oponerse a la ampliación del bypass porque «esta aberración no se puede plantear en estos tiempos y Fomento tiene que cambiar de actitud». Por ahora, forman parte Joventut pel Clima València, Per l’Horta, Greenpeace, Acció Ecologista Agró, la Coordinadora per a la Protecció de les Moles, +Horta-Formigó, Godella en lluita, Associació de veïns de Museros y la Aliança per l’Emergència Climàtica tanto de Paterna, l’Eliana i San Antonio de Benagéber como de València.

La plataforma ha elaborado un manifiesto en el que defiende que el proyecto parte de previsiones incorrectas ya que se gestó en plena burbuja inmobiliaria y los flujos de vehículos previstos (unos 125.000) no se han producido.

Asimismo, el grupo esgrime que el proyecto contraviene los compromisos de reducción de emisiones contaminantes en España hasta el año 2030, en consonancia con la Unión Europea.

En esta línea, la obra supondrá aumentar las infraestructuras de carreteras, lo que impedirá inversiones para poner en marchas redes de transporte de mercancías en ferrocarril, en las que el estado español está a la cola.

El proyecto incumple asimismo el plan estratégico de infraestructuras y vivienda aprobado en 2012, que descarta la ampliación o creación de nuevo viario, excepto por razones de seguridad viaria o ambientales. Frente a ello, el diseño previsto empeora la conectividad porque elimina accesos de las carreteras comarcales.

Finalmente, el trazado provocará «contaminación, problemas en el drenaje de las aguas impacto acústico y ocupación de decenas de hectáreas de huerta productiva».

Una decena de asociaciones crea una plataforma

Elaboran un manifiesto con seis razones para justificar su oposición a la ampliación de la A-7

L.Sena. lugar