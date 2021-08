Guillermo José, de Ciudadanos, ha renunciado oficialmente hoy a la alcaldía de Rocafort tras dos años de legislatura para cumplir el pacto de gobierno alcanzado con PP y Vox. El día 27 de agosto le relevará en el cargo el Popular, Agustín Aliaga, en un pleno de investidura que se hará vía telemática, al igual que se ha hecho el extraordinario de hoy , que se ha alargado más de lo habitual largado más de lo habitual por las despedidas.

Llegó tarde Guillermo José "por una conferencia alemana ineludible" y el pleno emitido en directo por la cuenta oficial del Ayuntamiento de Rocafort por Facebook comenzó con 20 minutos de retraso. Tras varios puntos del día, entre los que se rechazó elegir al juez de paz sustituto "porque no es del pueblo y no lo conocemos" , se abordó el último punto consistente en la toma de renuncia del ya exalcalde.

Se abrió un turno de palabra, donde fue el portavoz de Vox y concejal de servicios sociales entre otras áreas, Sergio Herrero, quien reconoció que "no es fácil trabajar contigo, llegas a exasperar" aunque "agradezco tu liderazgo y el estar siempre ahí cuando he solicitado tu ayuda". Palabras que agradeció José, quien dijo que "hay que mirar por encima de la siglas".

También le agradeció el trabajo realizado su otro socio de gobierno, el PP, aunque su portavoz Gorka Gómez, evidenció las desavenencias ocurridas en los últimos meses asegurando que "el PP ha cuidado este acuerdo hasta sus últimas consecuencias, anteponiendo el acuerdo a intereses personales. Solo esperamos que a partir de ahora estemos todos a la altura". Un guante que recogió Guillermo José asegurando que todo lo hecho en esta legislatura es un éxito del equipo de gobierno, "aunque han habido algunas desavanencias que han marcado el devenir de estos últimos meses y es justo decir que la situación ha dado un giro, aún así mi agradecimiento porque dentro de lo que hemos hecho, se ha trabajado de forma correcta". Una tensión generada después de que Gimeno retirará las competencias a la concejal popular de Urbanismo, Susana Martínez, hace unos meses, que incluso hací apeligrar la continuidad del pacto.

Siguieron los reproches , esta vez ya con la oposición: Duras fueron las palabras del concejal de Guanyem Podem, Miguel de la Cruz, quien reconoció que "hubiera preferido que usted no hubiera sido alcalde", algo que lamentó José, "porque aunque ideológicamente estemos en desacuerdo, algo lógico, hemos sido familia política 20 años y me conoces a la perfección y sabes de mis valores. Y yo defiendo en un pueblo como este mirar por encima de las siglas y votar a las personas".

Y aunque la portavoz socialista Alicia Esteve fue prudente y simplemente le deseó buena suerte, Guillermo José aprovechó su despedida para reprochar las palabras que el anterior alcalde socialista, Víctor Jiménez, la hizo en el pleno de investidura. "Hay una gran diferencia en como se actuaba antes y como he actuado yo. Si me he ganado enemistades es porque aquí yo he estado para hacer lo que se puede hacer avalado por los técnicos y no lo que otros quieren que haga". También aseguró que aunque su predece3sor dijo que no había sido el más votado en las urnas y tendría rechazo social, ha venido a agradecerme mi labor votantes de otros partidos". Además de irse orgulloso de haber aumentado las partidas sociales, y que "aunque muchos dijeron que yo estaba aquí para lucrarme, la realidad es que he renunciado a mi sueldo, que es de 94.000 euros por dos años y solo cobro 120 euros más que el señor de la Cruz, de Guanyem, por los plenos y comisiones".

Emocionado por su familia y su compañera

El momento emotivo llegó con los agradecimientos. Primero a Ciudadanos, en especial al diputado Jesús Gimeno y a Rocío Gil, y a los técnicos del ayuntamiento. También agradeció el apoyo recibido por sus padres así como a su mujer que le hará padre este mes de octubre, y sobre todo a su compañera de partido, Rosario Marco "eres lo mejor que me ha pasado en mi vida política y algún día se reconocerá todo el trabajo que estás haciendo por este pueblo".