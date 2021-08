Paterna inicia la programació d’oci juvenil per a agost

Així ho ha anunciat el regidor de Joventut, Roberto Usina. «Durant el mes d’agost, i tenint en compte que a causa de la situació sanitària actual moltes famílies no realitzaran viatges de vacances, mantenim una proposta d’activitats i tallers que suposen una excepcional alternativa d’oci per als nostres/as joves», assegura.

D’aquesta manera, durant el mes d’agost es celebraran activitats com gimcanes, jocs d’aigua, tallers de polseres estivals, entre altres.

El desenvolupament de l’agenda d’oci juvenil del mes d’agost, amb places limitades, té lloc en les instal·lacions de la Casa de la Joventut i els seus voltants, en el Parc Central de Paterna. Així mateix, la programació es realitzarà en horari tant de demà com de vesprada, de dilluns a divendres, atesos en tot momento als protocols anticovid recomanats per les Autoritats Sanitàries. D’altra banda, totes les vesprades, de 17.30 a 20.30 hores es manté el Racó del Joc amb jocs de taula i ping-pong.

Aquells i aquelles que desitgen participar en leds activitats podran inscriure’s de forma presencial mitjançant cita prèvia a la seu de Casa de la Joventut, de dilluns a divendres. No obstant això, la cita per a la inscripció se sol·licitarà per telèfon.

«Tota la joventut de Paterna poden mantindre’s al corrent de les activitats, cursos i novetats de la Casa de la Joventut a través del whastapp municipal específic al qual poden subscriure’s enviat la paraula ALTA al 647 867 445», ha recordat el regidor Usina.