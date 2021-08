Fumerals i patrimoni industrial a Paiporta

La dels rajolers, principalment homes, era una vida itinerant. Anaven d’un poble a un altre, d’una ciutat a altra, encetant projectes que, fins i tot, a voltes es veien obligats a deixar o ajornar a causa de circumstàncies tan inesperades com la guerra. Es tractava de treballadors especialitzats que estaven molt ben considerats. Aprenien l’ofici al costat d’un altre rajoler, normalment algú de la família, i s’heretava de pares a fills.

I si les fàbriques quedaren lligades per a sempre a Paiporta, altre element vinculat al poble que es relaciona de manera inconfusible amb el perfil de Paiporta són els seus fumerals.

Dir «els Ambrosios» i dir «els fumerals de Paiporta» és el mateix. Aquesta família ha cultivat un art i un ofici, el de construir fumerals, que ha traspassat de generació en generació, deixant a Paiporta una empremta d’un passat de vivències, records i d’un ric patrimoni arquitectònic.

Hereves de la revolució industrial

Aquestes xemeneies són les hereves d’aquella no tan llunyana revolució industrial. L’habilitat i saber fer de José Martínez i el seu fill Abelardo Martínez, no només es pot gaudir a Paiporta i bona part de les comarques valencianes, sinó també al llarg de tot el territori nacional.

Amb la influència del Modernisme a inicis del segle XX, els Ambrosios també deixaren pinzellades d’eixa nova corrent a la geometria i els fusts superior dels seus fumerals, impregnant-se d’eixe nou moviment. Són, doncs, peces genials, irrepetibles i molt valuoses.

Els Ambrosios: dues generacions en una professió de risc

La història d’Abelardo Martínez i els fumerals es remunta a finals del segle XIX quan el seu avi començà a construir-los per tota Espanya en la Revolució Industrial. Es convertiren en l’element més comú del desenvolupament. Es trobaven no només a les fàbriques de rajoles, sinó també de conserves, resines, tèxtils o als motors d’aigua. Era un treball dur i arriscat, on es jugaven la vida i es penjaven de bastides que no comptaven amb les mesures de seguretat dels temps actuals. La tècnica té molt d’experiència i un poc menys de ciència; passa de pares a fills i, sobretot, té a veure amb la pràctica, encara que sí que hi ha un xicotet secret: el taula-plom. Gràcies al treball de recuperació i preservació encara podem gaudir d’alguns vestigis i uns quants fumerals. Ara que coneixem un poc millor este passat industrial, cada volta que alcem el cap i la mirada cap a algun dels fumerals que envolten el nostre territori, podrem enrecordar-nos de José i Abelardo Martínez i donar al seu treball i saber fer el valor i reconeixement que mereix.