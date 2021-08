FGV connecta al túnel les vies del nou traçat ferroviari

Els treballs de millora d’accés ferroviari a Burjassot (el soterrament d’un tram de la línia 1 de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), patrocinats per la Conselleria d’Obres Públiques amb un pressupost de 9.682.574,41 euros, avancen a bon ritme i dins del termini previst. Continua canviant, a millor, el paisatge del barri de l’Empalme.

En estos moments, els operaris de les empreses adjudicatàries han ancorat al ferm les travesses del nou traçat ferroviari i han col·locat els carrils. Les vies de superfície es troben ja connectades amb les del túnel en els seus dos accessos, el de l’Empalme i el pròxim a l’estació de Burjassot, i s’està treballant en la nova catenària del sistema elèctric. També es poden contemplar tones de balast, pedra picada que ja s’està escampant sobre determinats trams de la plataforma de la via fèrria, preparades per a completar l’obra. Després d’esta fase de treball –a punt de concloure–, es procedirà a la realització de proves de resistència per a verificar la correcta circulació del tren sobre els raïls i garantir-ne la seguretat.

Quant al subterrani, que des de la seua construcció fa poc més d’una dècada compta amb instal·lacions d’electrificació, senyalització i seguretat –una inversió de 16 milions d’euros–, FGV està ultimant la instal·lació d’un sistema de ventilació.

Segons els càlculs de la Generalitat, sempre que no hi haja imprevists, els combois de la línia 1 del metro «podran circular en condicions per l’interior del túnel, entre les estacions de l’Empalme i de Burjassot, cap a mitjans d’este pròxim mes de setembre». En qualsevol cas, els usuaris prompte podran disfrutar d’unes instal·lacions que, a més d’haver-se vist enriquides, contribuïxen a «millorar la seguretat vial». Mentrestant la clientela de Metrovalència (marca comercial de FGV) disposa d’un servici gratuït d’autobusos que cobrix el trajecte entre les esmentades estacions.

Tal com manifestà l’alcalde Rafa García, en la recent visita del conseller Arcadi España, i de la directora gerent de FGV, Anaïs Meguzzato, «amb esta actuació es restablix la dignitat del barri de l’Empalme i s’hi atén una necessitat històrica». De fet, després d’anys d’espera i de reivindicacions veïnals, la connexió de les vies amb el túnel és una realitat. Així mateix l’alcalde destacà la importància que representa per a tot el municipi «la superfície de terreny que queda fora del traçat antic de la via i que serà urbanitzada»ja que esdevindrà «una àmplia zona verda per a ús i gaudi de la ciutadania».