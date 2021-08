L’ajuntament de Paterna continua treballant amb la prova pilot per al control del mosquit tigre mitjançant l’aplicació de la Tècnica de l’Insecte Estèril (TIE) amb la col·locació de depòsits per al control de la població de mosquit tigre en una vintena de localitzacions del nucli poblacional o en zones verdes com el Parc Central.

Aquesta tècnica, que porta funcionant des de fa uns mesos a La Canyada, consisteix en la cria de mascles de l’espècie a controlar, en aquest cas el mosquit tigre, la seua esterilització i el seu alliberament en zones urbanes.

LA TIE ja s’ha emprat en altres poblacions, que han obtingut reduccions poblacionals de mosquit de fins al 78%.