El PP insta a Ciudadanos a cumplir el pacto de gobierno en Rocafort

A tres días del pleno de investidura de Rocafort, todavía no está claro quien acabará teniendo la alcaldía en este municipio de l’Horta Nord. Aunque el tripartido que gobierna el consistorio (el Partido Popular, Ciudadanos y Vox) acordó un turno en la alcaldía para los principales partidos, las tensiones que se han generado en los últimos meses han provocado que la presidencia del pleno esté, a día de hoy, en el aire.

De hecho, el Partido Popular ha instado de nuevo a Ciudadanos a cumplir el pacto de gobierno y votar el viernes la candidatura de Agustín Aliaga como alcalde. «Hay un pacto. Nosotros lo hemos cumplido y ahora ellos tienen que cumplir su parte», reclaman en la dirección provincial.

No obstante, en el PP desconfían de que se produzca ese apoyo dados los últimos pasos que ha dado Ciudadanos en el consistorio. El exalcalde Guillermo José dimitió el pasado 13 de agosto, teóricamente en cumplimiento del acuerdo. Pero horas antes había destituido, por decreto y sin previa comunicación, de sus competencias a todo el gobierno.

Asimismo, José también había alterado el orden de las tenencias de alcaldía en el ayuntamiento, de forma que, tras su dimisión acabó siendo alcaldesa hasta la investidura la concejala de su partido Rosario Marco, cuando estaba previsto que el cargo pasara ya a Aliaga, que era el primer teniente del alcalde.

Además, diversas fuentes indican que Ciudadanos de Rocafort ha transmitido informalmente al PSOE que su candidata «va a ser alcaldesa», que sería la opción que se aplicaría, si el PP no obtiene los votos de la mayoría absoluta, ya que la lista socialista fue la más votada en 2019.

Por todo ello y dado que las tensiones vienen de hace meses (el exalcalde de Ciudadanos ya retiró delegaciones a una edila del PP), las direcciones comárcales y provinciales intentaron una mediación que, a día de hoy, no ha dado ningún resultado concreto: Ciudadanos sigue sin transmitir claramente al PP de Rocafort que le apoyará el viernes. De hecho, ambas partes han explicado que no existe en estos momentos «ningún tipo de comunicación ni acercamiento» ni se han producido conversaciones desde el incidente del pleno. Además, la alcaldesa en funciones, Rosario Marco, no convocó ayer la sesión de investidura, como se esperaba. Si esta mañana no firma la convocatoria, la sesión se organizaría por ley con fecha tope del viernes.

Respecto a lo que queda de semana «no está previsto convocar ninguna reunión» entre ambas partes en Rocafort, ya que «no hay nada que hablar, hay un pacto que tienen que cumplir», indican en la dirección provincial del PP. También en Ciudadanos se ha instado a sus ediles en el municipio a apoyar al PP en la investidura, ya que, de lo contrario, serán sancionados.

«No hay ningún cambio»

El exalcalde de Rocafort, Guillermo José, se limitó ayer a explicar a Levante-EMV que aún no han tomado una decisión y que «ni hay ningún cambio» respecto a este planteamiento, desde hace dos semanas. Además, el exmandatario, que se negó a contestar preguntas, se remitió a las manifestaciones que hizo el día que estalló la crisis, a través del departamento de Comunicación de Ciudadanos en València.

Según esa versión, José habría destituido de sus funciones a todo el gobierno local (con lo que toda la responsabilidad se concentró en la concejala Rosario Marco, como alcaldesa interina) para frenar una operación que pretendía ejecutar el concejal de Cultura, Gorka Gómez, una contratación técnica de 500 euros que Cs entiende que ya está cubierta por la plantilla municipal. Por su parte, Gómez negó los hechos e indicó que la partida está reservada para contratar a un grupo local.

El concejal confirmó ayer a este diario que, si bien el PP espera que Cs cumpla el acuerdo, el grupo municipal no tiene ninguna confirmación de que vaya a ser así ni tampoco hay ninguna línea de diálogo abierta. «Si no lo hacen, los expedientarán en Ciudadanos y gobernará el PSOE. Si lo quieren así, será así», concluye.