Des de l’Ajuntament d’Alaquàs ho tenen clar: volen que el veïnat del municipi de l’Horta Sud puga gaudir, després d’un any i mig «travessant un temps d’una gravetat i una duresa desconeguda; i, fins a poc, impensable» —segons paraules de l’alcalde, Toni Saura—, d’uns actes que tenen com a objectiu «recolzar el món artístic tan castigat per la pandèmia».

Així, encara que allunyat de les activitats pròpies de les Festes Majors d’Alaquàs, el programa elaborat pel consistori inclou nombrosos propostes culturals que no deixaran indiferent a cap persona.

Inundació cultural

Hui divendres, 27 d’agost, comença el cicle #CulturAlaquàs amb la inauguració de l’exposició «Gerard Miquel. Dibuixos al voltant d’Alaquàs» a la sala La Torre del Castell. A les 19:30 hores, mitja hora després, reprendrà el testic «#AlaquàsEnPandèmia» a la sala La Nova del Castell. Com a colofó final,es dispararà un castell de focs d’artificis a les 23:00 hores. Ja dissabte, continuaran les presentacions amb la XLI Edició de Quaderns d’Investigació d’Alaquàs que, a més, es retransmetrà en directe a través de Facebook.

A les 22:30 hores, al parc de la Sequieta, el musical «The Talent» portarà les notes musicals a la localitat amb la presència de Mireia Ortiz, participant del programa televisiu La Voz.

El diumenge, 29 d’agost, els xiquets i xiquetes del municipi podran traslladar-se a la sabana africana gràcies a un altre espectacle musical. En aquest cas, es tracta de «El reino del león», una animada posada en escena que començarà a les 20:00 hores, també al parc de la Sequieta, però en aquest cop amb la col·laboració no només de l’Ajuntament d’Alaquàs, sinó de la Diputació de València.

Per últim, amb ganes i expectació per continuar amb la festa al carrer durant el mes de setembre, al mateix enclavament els ritmes més voràgines arribaran al territori de l’Horta Sud. A l’espectacle rítmic-esportiu (22:30 hores) participaran el Grup de Ball Esportiu d’Alaquàs, el Grup de Gimnàstica Rítmica d’Alaquàs, la bailaora «La Chusa», el grup de ball Alham i Fitnessparati_Kangooclub.

Ara si, tant l’Ajuntament com tot el veïnat, donen la benvinguda a unes festes atípiques que, encara i tot, tornen al municipi un sentiment de germanor postergat.